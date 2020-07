Nouvelle carte, matchs personnalisés et améliorations du gameplay – .

Rogue Company a lancé en version bêta fermée. Pour profiter du dernier jeu de tir multijoueur, vous devez acheter un pack fondateur. Et, si vous en avez acheté un, les studios Hi-Rez ont partagé une feuille de route de contenu passionnant auquel vous pouvez vous attendre tout au long de 2020, y compris une nouvelle carte, des matchs personnalisés et des améliorations de gameplay.

Avec des personnages élégants qui se démarquent tous tels que Ronin, Dallas et Saint, Rogue Company est un jeu de tir 4v4 qui contient les modes suivants: Démolition, Strikeout et Extraction. De nombreuses personnes jouent au jeu et ont partagé leur amour pour celui-ci dans une AMA avec les développeurs sur Reddit, et cela a partagé des informations telles que des plans possibles pour les modes 2v2.

Cependant, loin des discussions provisoires et des possibilités, vous trouverez ici la feuille de route du jeu, ce qu’il promet et quand vous pouvez vous attendre à ce que le nouveau contenu soit publié.

Feuille de route de Rogue Company

La feuille de route de Rogue Company promet des fonctionnalités à venir tout au long de 2020.

Il est divisé en trois phases, et les aspects les plus excitants de la feuille de route de Rogue Company incluent des matchs personnalisés, un nouveau personnage jouable et des pénalités de reddition et de déserteur.

Vous pouvez trouver tous les détails ci-dessous:

Feuille de route de Rogue Company phase 1

Identité du joueur

Montrez votre flair avec des avatars, des bannières et des cadres personnalisés

Pénalité de reddition / déserteur

Réduisez le temps dans un match déséquilibré grâce à la reddition. Egalement un système dissuasif pour les joueurs qui quittent les matchs AFK

Nouvelle carte: VICE

Phase 2

Nouveau voleur jouable

Rogue Company est en constante expansion et un nouveau membre rejoint l’équipe

Matchs personnalisés

Organisez un match compétitif ou entraînez-vous simplement avec des amis

Classé

Intensifiez-vous et jouez contre la meilleure entreprise Rogue a à offrir pour les récompenses et le prestige

Maîtrise des voleurs

Débloquez des récompenses et des cosmétiques uniques en remportant des matchs, maîtrisez et améliorez chaque voleur

Phase 3

Maîtrise des équipements

Maîtrisez vos gadgets et vos armes pour gagner des récompenses

Pass de combat

Cosmétiques, récompenses et plus

Améliorations du gameplay

Un système Ping avancé pour mieux améliorer la communication d’équipe

Quand la phase 1 de Rogue Company sort-elle

Il n’y a pas de date de sortie pour la phase 1 de Rogue Company ou pour aucune des autres phases de sa feuille de route.

Cependant, bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait été communiquée, la phase 1 de Rogue Company devrait être publiée et terminée d’ici le 2 septembre.

La date ci-dessus provient de l’AMA du studio Hi-Rez sur Reddit. Cette AMA indique que la mise à jour 48 sera livrée la semaine du 10 août et que la version 49 devrait suivre le 2 septembre pour terminer la phase 1.

Aucune date n’a été partagée pour les autres phases de Rogue Company, mais au moins nous avons ce qui précède pour commencer.

