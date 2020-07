Nouvelle bande-annonce de Destiny 2 Beyond Light, pouvoirs de stase des ténèbres en action

Partie inattendue de la vitrine des jeux Xbox Series X de ce matin, Bungie est venu annoncer Destin 2 à venir sur Xbox GamePass avec toutes les extensions, y compris celles de cet automne Au-delà de la lumière– dans le cadre du package. Le développeur a également laissé aux fans une toute nouvelle bande-annonce pour Destiny 2: Au-delà de la lumière, montrant les nouveaux pouvoirs de Stasis imprégnés des Ténèbres que les Gardiens pourront exercer plus tard cette année.

La bande-annonce commence avec des Gardiens qui se traînent dans la neige sur Europa, une nouvelle technologie intrigante que nous n’avons pas vue dans Destin 2 avant. Bien que «laisser des chemins dans la neige» puisse être un vieux chapeau pour les jeux, c’est une couche passionnante d’immersion pour destin fans alors que Bungie construit ce nouvel emplacement. Nous voyons alors un Fallen canaliser les pouvoirs de Stasis Darkness. en quelque sorte. Luke Smith a laissé entendre dans une interview avec Geoff Keighley que l’accès des ennemis aux Ténèbres et à ses pouvoirs augmentera et évoluera avec le temps et nous commençons à le voir ici.

Nous voyons quelques aperçus rapides de nouveaux emplacements (une autre entrée de Pyramidion…?) Et quelques armes et armures – après tout, Bungie adore leurs taquineries – mais la vraie viande de la bande-annonce est un regard sur la façon dont les Gardiens utiliseront les nouvelles capacités de Stasis. Trois mots sont au cœur de ces capacités: Créer. Enfermer. Briser.

Créer semble consister à créer des cristaux de glace à des fins diverses, soit pour éclater et faire tomber les ennemis, soit même créer des plates-formes sur lesquelles sauter à l’aide de grenades. Encase semble geler les ennemis sur place, les enfermant dans de la glace (même montré qu’ils sont utilisés dans Crucible). Et Shatter est exactement ce que cela ressemble: briser les ennemis gelés en petits morceaux de glace.

Les capacités semblent être en corrélation avec des classes spécifiques (Create for Warlock, Encase for Hunter et Shatter for Titans) mais Bungie n’a pas entièrement publié de détails sur les limites de ces capacités. Un Titan pourrait-il utiliser les grenades de création, par exemple? Un démoniste peut-il briser les ennemis gelés? Il reste encore beaucoup à apprendre sur ces nouveaux pouvoirs avant la date de sortie du 10 novembre.

Parlant avec Geoff Keighley pendant l’après-spectacle, Luke Smith a déclaré que l’équipe souhaitait garder ses cartes près de sa poitrine pour permettre aux joueurs de découvrir ces nouvelles choses par eux-mêmes, mais que ces nouvelles capacités ne sont que le début de changements dans les façons dont les joueurs interagiront avec le monde Destin 2.

Destiny 2: Au-delà de la lumière sort le 10 novembre après un bref retard par rapport à sa date de sortie initiale en septembre. On ne sait pas comment le retard aura un impact sur la cadence du contenu saisonnier dans Destin 2 4e année. Destin 2 sera également disponible sur PS5 lors de sa sortie cette saison de vacances, avec 4k / 60fps.