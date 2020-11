Nouvelle affiche pour la marraine de Disney sortie, sortie le 4 décembre

Disney nous offre un autre film de vacances cette année. Marraine, mettant en vedette Jillian Bell, Isla Fisher, Santiago Cabrera, Mary Elizabeth Ellis, Jane Curtin, June Squibb, Jillian Shea Spaeder, Willa Skye, Artemis Pebdani, Utkarsh Ambudkar, et Stephnie Weir, il est centré sur une fée marraine en formation qui veut prouver au monde qu’elle en a encore besoin. Il se déroule autour des vacances, nous pouvons donc le classer vaguement comme un film de vacances, même si cela n’avait pas besoin de l’être. Cela a l’air terriblement adorable, cependant, dégageant vraiment du sérieux Enchanté ambiance. Voyez ce que nous voulons dire en regardant le Marraine bande-annonce ci-dessous. Une nouvelle affiche a également été publiée aujourd’hui, que vous trouverez ci-dessous.

Synopsis de marraine et nouvelle affiche

« Se déroulant à Noël, » Godmothered « est une comédie sur Eleanor, une jeune fée marraine inexpérimentée en formation (Jillian Bell) qui, en apprenant que la profession qu’elle a choisie est menacée d’extinction, décide de montrer au monde dont les gens ont encore besoin Fées marraines. Trouvant une lettre égarée d’une fillette de 10 ans en détresse, Eleanor la retrouve et découvre que la jeune fille, Mackenzie, est maintenant une mère célibataire de 40 ans (Isla Fisher) qui travaille dans une station d’information à Boston. Ayant perdu son mari plusieurs années plus tôt, Mackenzie a pratiquement abandonné l’idée de «Happily Ever After», mais Eleanor est déterminée à donner à Mackenzie une cure de jouvence de bonheur, qu’elle le veuille ou non.

Cela a l’air vraiment amusant. Après Noelle l’année dernière, j’espère que Disney nous offre un nouveau film de vacances comme celui-ci chaque décembre. Marraine, avec Jillian Bell, Isla Fisher, Santiago Cabrera, Mary Elizabeth Ellis, Jane Curtin, June Squibb, Jillian Shea Spaeder, Willa Skye, Artemis Pebdani, Utkarsh Ambudkar et Stephnie Weir et réalisé par Sharon Maguire, sortira sur Disney + le 4 décembre, juste à temps pour la saison des fêtes. Imagine ça.

