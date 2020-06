Nouvelle affiche et bande-annonce pour le Kingsman Prequel The King & # 039; s Man

La première Roi homme sorte de film est sorti de nulle part. C’était une sortie en février, généralement un temps d’immersion pour les films qui ne sont pas explicitement conçus pour la Saint-Valentin, qui n’avait aucune chance de gagner le week-end contre l’adaptation de Cinquante nuances de gris. Cependant, toutes les personnes impliquées semblaient le savoir et maintenaient le budget à un niveau raisonnable, et personne ne semblait se soucier qu’il prenait la deuxième place. Ce qui était intéressant Kingsman c’est qu’il est resté à la deuxième place à cause des bonnes critiques et du bon bouche à oreille. Le deuxième film, cependant, n’a pas fait aussi bien en termes de box-office, de critiques et de public. Il y avait une chance que ce soit la fin de la série, mais il semble que non. Nous obtenons la préquelle, intitulée L’Homme du Roi, mais ça a été un peu difficile de se rendre au grand écran. Le film a déjà été retardé à deux reprises, une fois à partir de novembre 2019 et à nouveau de février 2020 à la date de sortie actuelle du 18 septembre 2020. Nous avons reçu une nouvelle affiche et une bande-annonce aujourd’hui, qui nous en dit un peu plus sur l’histoire.

L’homme du roi est l’un des films qui ont été pris dans le rachat de Fox-Disney, qui a joué un rôle dans le retard. Maintenant, la question est de savoir si COVID-19 va retarder à nouveau ce film en septembre. Qui sait si les gens vont filmer d’ici septembre.

Alors qu’une collection des pires tyrans et cerveaux criminels de l’histoire se rassemble pour comploter une guerre pour en éliminer des millions, un homme doit courir contre le temps pour les arrêter. Découvrez les origines de la toute première agence de renseignement indépendante dans « The King’s Man ».

L’homme du roi, réalisé par Matthew Vaughn, étoiles Ralph Fiennes, Matthew Goode, Harris Dickinson, Djimon Hounsou, Gemma Arterton, et Aaron Taylor-Johnson. Il sortira le 18 septembre 2020.

