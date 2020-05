Nouvel épisode de Tiger King en préparation chez Netflix – / Film

Netflix est plus qu’heureux de tourner Tiger King dans un nom de marque. À tel point qu’ils travaillent déjà sur un nouvel épisode de la série qui se concentrera sur un sujet complètement différent. Plutôt que d’évoquer l’étrange histoire de Joe Exotic, cette nouvelle Tiger King L’épisode se concentrera sur l’attaque du tigre en 2003 lors d’un spectacle de Siegfried & Roy.

Tu veux plus Tiger King? Vous l’avez. Mais ce ne sera pas ce que vous attendez. THR dit qu’ils ont reçu un appel de quelqu’un qui travaillait sur les docuseries et que l’appel a révélé ce qui pourrait arriver ensuite:

Le Dr James Liu, vétérinaire de la faune et biologiste de terrain, directeur adjoint de Turtle Conservancy, a communiqué avec The Hollywood Reporter jeudi, demandant les coordonnées de Chris Lawrence, un ancien maître-tigre pour le salon de Siegfried & Roy à Las Vegas. Lawrence a reçu l’attention des médias nationaux en mars 2019 lorsqu’il a été présenté dans THR à propos de sa bataille de 15 ans avec le SSPT à la suite de la tristement célèbre attaque, qui a blessé Roy Horn de façon permanente. (Le gestionnaire, qui était sur scène pendant la mutilation, a contesté ce qu’il a appelé le récit «romancé» de la paire de ce qui s’était produit, détaillant un mélange des propres échecs et erreurs opérationnels de Horn en tant que coupable.)