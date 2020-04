Nouvel éditeur de bandes dessinées de Mitch et Elizabeth Breitweiser, dans Walmart

DC Comics a connu un succès considérable au cours des deux dernières années, en plaçant des titres originaux dans Walmart, dans leur gamme Giant. Marvel les a rejoints, avec une nouvelle ligne de bandes dessinées, avec des couvertures originales et un prix bas. Maintenant, le nouvel éditeur Allegiance Arts and Entertainment fera quelque chose de similaire. La société a été formée par des créateurs de bandes dessinées et une équipe de mari et femme, Mitch Breitweiser et Elizabeth Breitweiser, avec l’homme d’affaires de l’Arkansas David Martin. Martin est le PDG de la société de conseil en gestion de crise / crise Allegiance Consulting Group.

L’éditeur verra Walmart placer des affichages finaux dans plus de 3000 magasins, environ 70% de tous les Walmarts, avec quatre titres de lancement, chacun au prix de 4,98 $ pour 24 pages d’histoire, un cent de moins que les titres de DC. Chaque présentoir aura dix exemplaires de chaque titre par magasin, avec un espace pour afficher également les anciens numéros. Et, en s’éloignant des offres de DC et Marvel, sera également disponible sur Walmart.com.

La saga de Norah, écrit par Blake Northcott . Illustré par Kelsey Shannon.

Les futuristes: écrit par Patrick Stiles. Crayons de Butch Guice . Encres par Rick Magyar. Couleurs par Mitch et Elizabeth Breitweiser.

Crayons de . Encres par Couleurs par Mitch et Elizabeth Breitweiser. Bass Reeves, écrit par Kevin Grevioux. Crayons et encres par David Williams. Couleurs par Kelsey Shannon.

Crayons et encres par Couleurs par Kelsey Shannon. coq rouge, écrit par Mark Pellegrini. Crayons et encres par Mitch Breitweiser. Couleurs par Elizabeth Breitweiser

Norah’s Saga, Futurists et Bass Reeves ont été financés ensemble sur Indiegogo l’année dernière, Red Rooster il y a deux ans. Les bailleurs de fonds avaient reçu des copies des trois premiers mais pas encore de Red Rooster. Tous les livres ont été édités par Patrick Stiles et conçus par Chris Kendrick. En termes d’espace de stockage uniquement, il s’agit d’un tirage de 33 840 exemplaires, et ils auront besoin de plus pour couvrir le financement participatif, les dommages et les ventes en ligne.

Mitch Breitweiser a suscité une controverse il y a quatre ans après avoir publié des félicitations concernant l’élection de Donald Trump, avec une poignée de créateurs de bandes dessinées se dissociant de l’artiste Captain America et Punisher. Bien qu’un certain nombre de ceux-ci semblent n’avoir aucun problème à travailler pour Marvel, dont le président Ike Perlmutter a continué d’être l’un des plus grands donateurs politiques de Trump et un ami personnel proche. Après que les Breitweiser aient été liés de manière tangible au groupe d’activistes de Comicsgate, ils se sont retirés du Lakes Comic Art Festival à Kendal, pour des raisons de sécurité personnelle. Bien qu’aucun des livres n’ait prétendu être des titres de Comicsgate à des fins promotionnelles (après tout, ils pourraient éventuellement avoir besoin d’une autorisation ces jours-ci), ils ont été fortement promus par des personnages de Comicsgate et présentent un certain nombre de créateurs associés ou approuvés par ceux qui utilisent le hashtag. Et si cela leur pose des problèmes, ils ont David Martin à portée de main.

Chaque bande dessinée se composera de 6 numéros d’arcs, puis collectés sous forme de livres de poche. Résoudre le problème que les gens pourraient acheter coq rouge à Walmart bien avant que les bailleurs de fonds n’obtiennent le roman graphique soutenu par Indiegogo, Mitch et Elizabeth ont dit à un acheteur « Je peux certainement comprendre pourquoi vous et les autres pourriez être déçus par le calendrier de sortie. Je pourrais soit précipiter le produit, pas poursuivre Walmart / opportunité de publication, ou prenez le temps de tout faire correctement. Nous avons choisi la troisième option et je suis heureux d’apprendre que la qualité vous a traversé. «

Comme les magasins de bandes dessinées ont fermé, fermé et fermé, Walmart est l’un des rares endroits à vendre des bandes dessinées. Mitch Breitweiser a déclaré à ICV2 que « le pari est qu’il existe un grand marché de fans mal desservis qui seraient des lecteurs de bandes dessinées, mais ils n’y ont tout simplement pas accès, ou du moins un accès pratique à eux. Comme je l’ai demandé à toutes sortes des gens de mon âge, des plus jeunes, des propriétaires de magasins, comment ils ont découvert les bandes dessinées, 9 fois sur 10, la réponse me revenait: « J’ai découvert dans le Kroger, à l’épicerie pendant que maman faisait ses courses, ou dans le droguerie « , ce qui était mon cas en tant que jeune. Ils ne s’y trouvent généralement plus, dans des cas très, très rares. Le pressentiment est que le pari est que si nous les rendons découvrables, accessibles, beaux et rendons les histoires extrêmement génial (ce qui, évidemment, nous avons l’impression d’avoir fait), puis les enfants les ramasseront, les chériront, trouveront un nouveau passe-temps. Nous enflammerons les produits chimiques dans leur cerveau qui forment cette nostalgie d’une liaison à vie avec les créateurs et le contenu . Cela s’est produit des milliers, des milliers et des milliers de fois auparavant, et nous nous sentons e Si vous placez le bon produit au bon endroit devant les bons enfants, alors essentiellement, l’ampoule s’éteindra et la réaction chimique s’éteindra. Nous pensons que nous y parviendrons très bien. Nous sommes certainement fiers d’avoir d’excellents partenaires avec Walmart et Readerlink, qui croyaient tous les deux en ce terrain et en cette vision. Nous sommes très confiants, à la fois dans leurs recherches et leurs données, que nous avons une forte opportunité de gagner tous ces clients et de vendre nos livres dans les magasins du marché de masse. «

Ils soulignent également que les titres DC Comics et Marvel Comics apparaissent dans la zone Collectibles de Walmart alors que, distribués dans Walmart par Readerlink, ces bandes dessinées apparaîtront dans la section des livres. Ils ont également l’intention de passer de quatre titres à six d’ici la fin de l’année.

coq rouge écrit par Mark Pellegrini. Crayons et encres par Mitch Breitweiser. Couleurs d’Elizabeth Breitweiser – « LA LUMIÈRE BRAVES THE DARKNESS, DARKNESS FEARS THE DAWN. » Pendant des siècles, le manteau de THE RED ROOSTER est passé de génération en génération pour combattre les maux les plus anciens et les plus terribles de l’humanité. Maintenant, Frank Cooper doit relever le défi. Rockwell rencontre Lovecraft dans ce mystère de cape et de capuchons gothiques de l’époque du bol à poussière.

Les futuristes écrit par Patrick Stiles. Crayons de Butch Guice. Encres par Rick Magyar. Couleurs par Mitch et Elizabeth Breitweiser. 1866. Frappé par une malédiction insidieuse, trois egos scandaleux se précipitent pour dénicher la mythique cité perdue de Shambhala. À leur manière, Teddy, un voleur de chasse au trésor avec un sombre secret qui doit sauver la famille qu’il a laissée. Pour sauver sa fille, Hannah, de la magie noire, Teddy doit forger une alliance improbable avec Harij, un jeune chaman séduisant qui est bien plus qu’il n’y paraît. Ensemble, ils navigueront dans un paysage déchiré par la guerre et affronteront des monstres terrifiants, des cultes meurtriers, des complots macabres et les mystères exotiques de l’Inde ancienne.

Bass Reeves écrit par Kevin Grevioux. Crayons et encres par David Williams. Couleurs par Kelsey Shannon. Il n’y a pas de loi à l’ouest de St. Louis et pas de Dieu à l’ouest de Fort Smith. « Ainsi dit le juge Isaac Parker. Mais » The Hanging Judge « aura besoin d’une nouvelle race de juristes pour apprivoiser les badlands des territoires de l’Oklahoma, un homme qui irait en enfer pour apporter la loi au diable lui-même. Il a besoin de Bass Reeves. Esclave. Lawman. Légende. C’est l’histoire vraie de la façon dont l’Occident a été gagné.

La saga de Norah écrit par Blake Northcott. Illustré par Kelsey Shannon. Nouvelle école. Nouveau monde, littéralement. La quête impertinente et intelligente de Norah Karlsson pour s’intégrer devient un récit épique de survie quand elle s’écrase à travers les brumes du temps et dans un royaume de glace et de légende nordique. Les méchantes filles du lycée n’avaient rien sur le dieu du mal, et au moins elles ne l’ont jamais attachée à un pieu. Intimidateurs? Essayez les trolls et non la variété Internet. Oubliez de partager une table avec les enfants sympas de la cafétéria; Norah serait tout aussi heureuse si elle n’avait pas à tuer son déjeuner!

