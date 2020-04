Nouveaux symptômes qui définissent l’infection par le nouveau coronavirus

– Publicité –



Une nouvelle étude qui a tenté de déterminer si l’un de ces nouveaux symptômes de coronavirus est mathématiquement applicable pour le dépistage a révélé que les personnes qui subissent une perte de goût et d’odeur sont plus susceptibles d’être plus favorables au COVID-19 que d’avoir une autre maladie.

La déficience a été corrélée avec des médecins avec COVID-19, dans divers pays. Les chercheurs ont constaté que le virus du SRAS-CoV-2 pouvait se fixer dans des cellules spécifiques et examiner les tissus.



Les chercheurs de UC San Diego Health ont vérifié qu’ils retrouveraient leur perception de l’odeur et de la saveur entre quatre et deux mois après la maladie. Cependant, ils ont fait encore une autre découverte Un mal de gorge se transforme en une maladie COVID-19.

– Publicité –

Les chercheurs de UC San Diego Health ont également vérifié qu’ils recevraient leur perception de la saveur et de l’odorat entre deux et quatre mois après la maladie. Ils ont fait une autre découverte Un mal de gorge se transforme en une maladie COVID-19.

L’altération de l’odorat et du goût s’est révélée indépendante et fortement associée à la positivité de Covid-19 […] alors que le mal de gorge était lié à la négativité de Covid-19. […]

Le mal de gorge a été corrélé à la négativité de Covid-19 (60% contre 32% chez les victimes de Covid-19)

Les chercheurs ont découvert que les patients COVID-19 négatifs étaient quatre à cinq fois plus susceptibles de déclarer une gorge. Ceci est essentiel car la saison du rhume des foins démarre dans de nombreuses régions des États-Unis; un mal de gorge et une congestion sont les signes d’une nouvelle maladie à coronavirus.

1 480 patients ayant été examinés par l’analyse. Sur ces personnes, 102 seulement ont été testées positives. L’étude contenait des réponses de 203 personnes souffrant de maladies et de 59 patients COVID-19. Le nombre de répondants peut sembler limité, mais l’étude qui est la plus COVID-19 comprend des tailles d’échantillon qui sont restreintes actuellement. Contrairement à d’autres études qui n’ont pas été évaluées par des pairs, les recherches de UC San Diego Health ont fait l’objet d’un examen complet par les pairs et attendent la dernière publication.

Les chercheurs ont conclu que les professionnels devaient se poser des questions concernant la diminution du goût et de l’odeur. Le symptôme les aidera à isoler et à trouver des patients avant que les résultats du test ne soient connus. «Nous nous attendons à ce que ces institutions supplémentaires emboîtent le pas plutôt que de simplement répertorier l’odeur et la perte de goût comme une manifestation de COVID-19, mais utilisez-le comme mesure de dépistage du virus sur toute la planète », a déclaré Carol Yan, oto-rhino-laryngologiste et chirurgien de la tête et du cou à UC San Diego Health.

Si vous présentez un mal de gorge ainsi que des symptômes pouvant indiquer une maladie à COVID-19, vous devriez consulter un médecin et vous faire examiner pour le nouveau coronavirus.

– Publicité –