Nouveaux Mutants prévus, Matrix de retour, Dakota, Russell et Jimmy sont les prochains! – Africadaidly

« Les nouveaux mutants » n’iront pas directement à la télé! La vieille photo de super-héros croustillante a été embarquée pour un théâtre le 28 août par la maison de Mouse. Pas mal pour un film de 3 ans aussi attendu, non !? * grillons *

Bien que l’on ne sache pas encore si les théâtres de LA et de NYC ouvriront en août, il y a encore beaucoup d’autres villes qui rouvrent lentement leurs cinémas – vous n’aurez donc pas beaucoup de chemin à parcourir si vous voulez voir un 50- pied Mutant.

La production du «Matrix 4» de l’année prochaine reprendra en juillet, selon les métiers. Le star de Keanu Reeves (bien que je parie que son rôle n’est pas aussi grand que nous l’attendons – spoiler, spoiler, spoiler!) Va tirer pendant encore huit semaines à cause du putain de virus Bat qui fait des ravages avec c’est le calendrier de tournage. Le film est toujours sur la bonne voie pour une sortie en 2021. [More…]

Russell Crowe fera le suivi de « Unhinged » de juillet avec « American Son », la refonte du film français « A Prophet » de Paramount. Andrew «Rapman» Onwubolu est à bord pour réaliser le film à partir d’un scénario de Dennis Lehane. Neal H. Moritz et Toby Jaffe produisent via Original Film. Le thriller est centré sur un homme qui, après être tombé sous le contrôle d’un gangster impitoyable (joué par Crowe) en prison, construit un syndicat du crime multiracial, abat son mentor et gagne une place pour son équipage aux côtés de l’italien et du russe mafias. [More…]

Le suivi «Booksmart» d’Olivia Wilde a ajouté Dakota Johnson à son bloc de crédit. L’alun «50 Shades» rejoint Florence Pugh, Shia LaBeouf et Chris Pine dans le film, qui se déroule dans une communauté isolée et utopique du désert californien des années 1950. [More…]

Les offres universelles pour petit écran «Treadstone» et «The Purge» sont énervantes. AMC a choisi de supprimer les deux séries en citant les coûts élevés impliqués dans la fabrication de chaque ep. [More…]

Sophia Takal, la directrice de «Black Christmas», a signé pour diriger le thriller de science-fiction Netflix «Where I End», qui se déroule dans un monde où vos souvenirs et votre vie peuvent être sauvegardés, téléchargés sur un ordinateur et redémarrés dans le cas de votre intempestif. disparition. Le projet suit un mari qui revient d’entre les morts, soupçonnant que sa femme aimante pourrait avoir été impliquée dans sa mort. Il doit découvrir la vérité avant qu’il ne soit trop tard. « . [More…]

La série «Vampire Chronicles» d’Anne Rice a atterri chez AMC. AMC Rolin Jones («Friday Night Lights», le prochain «Perry Mason» de HBO), qui a récemment signé un accord global avec le câbleur, sera impliqué dans le développement de projets du catalogue Rice pour la télévision. L’auteur et son fils, Christopher Rice, seront les producteurs exécutifs de tous les projets télévisés et cinématographiques résultant de l’accord.

« Il n’y a pas de pénurie de contenu dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui, mais l’IP éprouvée qui a captivé des millions de fans à travers le monde est quelque chose de très spécial et rare, et c’est ce qu’Anne Rice a créé », Sarah Barnett, présidente d’AMC Networks Entertainment Group et AMC Studios, a déclaré mercredi dans un communiqué. « Ces histoires et personnages remarquables sont massifs dans leur attrait, et nous avons le privilège de prendre la direction de ces œuvres légendaires et de collaborer avec un talent comme Rolin Jones pour trouver des moyens pour les nouvelles générations de fans de découvrir ces mondes. »

La rumeur veut que Jimmy Smits et Alistair Petrie reprennent leurs rôles de « Rogue One » pour la prochaine série « Star Wars » « Cassian Andor ». Smits reprendrait son Bail Organa, tandis que Petrie serait de retour en tant que général Draven.