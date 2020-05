Nouveaux jouets chauds Le Clone Wars Captain Rex Figure Ready pour Action / Film

L’animé Guerres des étoiles séries The Clone Wars Peut-être que c’est fini, mais vous pouvez garder l’esprit vivant avec la prochaine sortie de figurines Hot Toys du capitaine Rex, l’officier de l’armée des clones. Ce qui est génial avec cette figure en particulier, c’est que ce n’est pas seulement le capitaine Rex dans son armure complète de Clone Trooper, mais elle présente en fait la ressemblance de Temuera Morrison, qui est à la fois la voix du personnage The Clone Wars et l’acteur à l’origine du rôle du chasseur de primes Jango Fett, la source de l’armée des clones. Découvrez-le ci-dessous.

Hot Toys The Clone Wars Captain Rex Figure





Le capitaine clone Rex a servi la République pendant les guerres de clones, prenant souvent des ordres d’Anakin Skywalker et Ahsoka Tano. Il considérait le service militaire comme un honneur et il accomplissait toujours sa mission. Aimant utiliser deux pistolets blaster en même temps, Rex a personnalisé son armure avec des marques bleues distinctives. Sa loyauté envers la République et ses généraux Jedi était absolue, mais même ce vétéran dévoué s’est retrouvé en proie à des doutes alors que les guerres de clones ont coûté plus de vies et ont ruiné plus de mondes.

Aujourd’hui, Hot Toys est très heureux d’étendre sa superbe série à collectionner à Star Wars: The Clone Wars et à présenter la figurine de collection à l’échelle 1/6 du capitaine Rex! La figurine de collection très précise est spécialement conçue sur la base de l’apparence de Clone Captain Rex dans la série d’animation acclamée comprenant une reconstitution méticuleusement conçue et finement détaillée de l’armure et du casque Clone Trooper distinctifs de Rex, une sculpture de tête interchangeable avec une ressemblance étonnante, des effets d’altération habilement appliqués, ses pistolets à double blaster emblématiques, et plus encore.

Comme vous pouvez le voir, le capitaine Rex est livré avec quelques accessoires exceptionnels, y compris plusieurs mains interchangeables, une tête casquée, une tête non masquée, des pièces de rechange pour le casque, un casque supplémentaire avec le travail de peinture inspiré par Ahsoka Tano, deux pistolets blaster, un fusil blaster, un pack de jet magnétique avec des effets de flamme et un support de figurine. Mais la meilleure partie est la ressemblance de Temuera Morrison, qui n’a pas été utilisée très souvent pour créer des figurines Clone Army. Peut-être que cela nous donne une idée de ce à quoi cela ressemblerait de le voir apparaître dans Le Mandalorien en tant que capitaine Rex, quelque chose dont les fans discutent depuis son retour dans la deuxième saison de la série sous le nom de Boba Fett.

Captain Rex est maintenant disponible en pré-commande via Sideshow Collectibles pour 255 $, et des plans de paiement sont disponibles. Cependant, il ne sera expédié qu’au cours du deuxième ou du troisième trimestre de 2021, vous devrez donc attendre un certain temps avant de pouvoir l’ajouter à votre collection.

Star Wars: La guerre des clones peut être vu dès maintenant sur Disney +.

