Nouveaux ensembles d’art Harry Potter LEGO Construire les écussons de la maison de Poudlard – / Film

Au cours de l’été, nouveau Art LEGO Des décors ont été révélés qui permettent aux fans de créer des portraits de la culture pop de personnages comme Iron Man et Dark Vador. Maintenant, la prochaine vague d’ensembles de construction LEGO Art a été révélée, et elle est inspirée par le monde sorcier de Harry Potter.

À venir en janvier, il y aura Harry Potter Des ensembles LEGO Art qui permettront aux fans de construire des mosaïques de carreaux de tous pour les maisons de l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard. Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard peuvent tous être construits à partir d’un seul ensemble d’art LEGO Harry Potter. Cependant, si vous en achetez quatre, vous pourrez créer un méga ensemble LEGO Art de toute la crête de l’école de Poudlard.

Ensembles d’art LEGO Harry Potter

Composés de 4249 pièces, les ensembles d’art Harry Potter LEGO comprennent suffisamment de pièces pour construire chaque écusson de maison pour Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Mais si vous souhaitez les afficher tous les quatre sur le mur (comme indiqué ci-dessus), vous devrez acheter quatre des ensembles individuels.

Cela peut donner l’impression que vous vous donnez beaucoup de pièces supplémentaires, mais si vous achetez les quatre ensembles, vous pouvez les combiner pour faire un grand écusson de l’école de Poudlard. Bien sûr, cela vous coûtera plus que quelques gallions, car chaque ensemble d’art Harry Potter LEGO coûte 119,99 $. Donc, si vous voulez construire les quatre crêtes ou la grande crête de Poudlard, vous devrez dépenser environ 480,00 $. Et à ce moment-là, vous pourriez aussi bien demander à un artiste de vous peindre une crête de Poudlard plus grande et unique.

Mais si vous obtenez un soulagement du stress en construisant ce type d’ensembles LEGO, vous pouvez écouter une bande-son incluse qui non seulement joue de la musique pendant que vous construisez, mais fournit également des informations sur chacune des maisons de Poudlard et le monde de Harry Potter. Nous doutons que ce soit quelque chose qu’un fan inconditionnel de Harry Potter dépensant 120 $ sur un ensemble LEGO ne saurait déjà, mais c’est à eux de comprendre.

Vous pouvez commander les ensembles d’art LEGO Harry Potter auprès de la boutique LEGO à partir du 1 janvier 2021.

Articles sympas sur le Web: