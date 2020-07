Nouveaux changements de carte et date de sortie pour Call Of Duty

in

Beaucoup de gens anticipent le prochain jeu Call Of Duty qui aurait eu ses missions et d’autres fuites grâce à un porte rouge sur le Microsoft Store. Cependant, loin du prochain épisode de la série sans fin, Warzone La saison 5 approche à grands pas et un teaser a abouti à une date de sortie signalée ainsi qu’à des indices sur de nouveaux changements de carte.

Call Of Duty 2020 serait nommé Guerre froide Black Ops. Il sera compatible avec Warzone lorsqu’il sortira finalement, ce qui a abouti à des théories selon lesquelles le jeu gratuit changera considérablement esthétiquement pour mieux correspondre à la tranche de Treyarch.

Bien que cela n’ait pas été confirmé, le teaser de la saison 5 suggère que de nouveaux changements importants sur la carte sont à l’horizon.

Call of Duty: Warzone – Bande-annonce aérienne de Verdansk | PS4

Le teaser de Warzone saison 5 montre les changements de train et de nouvelle carte

Le teaser de la saison 5 de Call Of Duty Warzone montre un train ainsi que des indices sur d’autres changements de carte.

Dans le teaser de la saison 5 de Warzone, des images d’un train montrent un hélicoptère volant au-dessus et des rails peuvent être vus.

VGC (via PC Gamer) avait rapporté que la prochaine saison de Battle Royale d’Activision verrait des trains remplis de butin commencer à faire le tour de la carte comme Apex Legends.

Ils ont également affirmé qu’il y aurait de nouveaux changements de carte pour éloigner Warzone Guerre moderne pour devenir plus aligné esthétiquement avec le futur de Treyarch Guerre froide.

Mis à part la suggestion de trains remplis de butin vu dans le teaser ci-dessus, un autre teaser montre une explosion en cours.

Cela semble être à l’intérieur du stade de football de Verdansk, ce qui suggère que le stade ouvrira ou que la zone autour de lui changera considérablement.

Quand la saison 5 de Warzone sort-elle?

La date de sortie de Call Of Duty Warzone saison 5 semble être le 5 août 2020.

Cette date de sortie supposée apparaît dans le teaser de la saison 5 de Warzone, mais il est possible que la date soit pour une révélation à la place.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas longtemps avant le jour susmentionné, nous n’aurons donc pas à attendre un laps de temps atroce pour voir ce qui se passe dans la manche d’Activison.

De plus, avec Treyarch’s Guerre froide épisode à paraître cette année, les prochains mois devraient être chargés et mouvementés pour les fans de Call Of Duty.

