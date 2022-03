Nouveautés Netflix : Top 7 séries et films à regarder ce week-end du 18 mars

On regarde quoi sur Netflix ce week-end ? Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 18 mars ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur.

Nous avons sélectionné pour vous 7 programmes originaux Netflix à regarder ce week-end de mars sur la plateforme de streaming ! On vous propose de voir une docusérie, une nouvelle série française par la créatrice de Dix pour Cent, la série dérivée de Big Mouth, une série polonaise horrifique, un film à suspense avec Lily Collins et Jesse Plemons, un film dramatique avec Grant Gustin et un film d’action suédois. Voici donc les meilleures nouveautés films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 18 mars.

Bad Vegan : Arnaque au menu

Bad Vegan est une mini-série documentaire en quatre parties qui explore comment Sarma Melngailis, la célèbre restauratrice, est passée du statut de reine de la cuisine végétalienne à celui de « fugitive végétalienne ». Peu de temps après avoir rencontré un homme nommé Shane Fox sur Twitter en 2011, Melngailis commence à vider les fonds de son restaurant et à canaliser l’argent vers Fox après qu’il l’ait trompée en lui faisant croire qu’il pouvait faire de ses rêves une réalité – de l’expansion de son empire alimentaire à l’immortalisation de son pitbull bien-aimé -, mais seulement si elle continue à obéir à toutes ses demandes sans poser de questions. Quelques années plus tard, le couple, désormais marié et en fuite après avoir volé près de 2 millions de dollars au restaurant et à son personnel, est retrouvé par les forces de l’ordre dans un motel du Tennessee. Leur perte ? Une accusation faite sous le vrai nom de Fox, Anthony Strangis, pour une pizza Domino’s.

Drôle

Drôle est une série comédie française créée par Fanny Herrero (Dix pour Cent) qui se déroule dans un club de comédie parisien. Elle raconte l’histoire de quatre jeunes humoristes qui mettent tout en œuvre pour se (re)faire un nom dans le monde du stand-up. Tous combinent divers emplois jusqu’à ce qu’ils atteignent la célébrité virale que tout comique de stand-up désire. Au casting on trouve Younès Boucif, Elsa Guedj, Mariama Gueye (Tour le monde ment, Gloria) et Jean Siuen (Un homme d’honneur).

Drôle | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Human Resources

Vous les avez vus faire de leur mieux pour guider les adolescents qui leur sont assignés – maintenant vous les verrez au bureau. Human Resources est un spin-off de Big Mouth et se concentre sur le lieu de travail des Monstres de l’Hormone, des Kitties de la Dépression, des Magiciens de la Honte, et plus encore. La série suit leur vie quotidienne et il devient rapidement évident que, bien que les protagonistes soient des créatures, ils ont eux-mêmes beaucoup d’humanité. Le casting de Human Resources comprend Nick Kroll, Maya Rudolph, Aidy Bryant, David Thewlis, Keke Palmer, Randall Park, Ali Wong, Thandiwe Newton, et bien d’autres.

Human Resources | Extrait officiel VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Les Monstres de Cracovie

Les Monstres de Cracovie est une série horrifique polonaise qui suit l’histoire d’une jeune fille qui, hantée par son passé, décide de rejoindre un professeur plutôt énigmatique et son groupe d’étudiants prodigieux pour enquêter sur des événements paranormaux. Mais ce faisant, ils devront aussi combattre des démons. Alex est au départ une simple étudiante en médecine qui, au cours de ses études, rejoint le groupe du professeur Zawadzki qui, grâce à elle, commence à rencontrer des créatures de la mythologie slave.

Contrecoups

Contrecoups est un film à suspense réalisé par Charlie McDowell. Contrecoups suit un riche couple (joué par Lily Collins et Jesse Plemons) qui arrive à leur maison de vacances pour découvrir quelqu’un (Jason Segel) en train de la cambrioler. Bientôt, tous trois se retrouvent dans une toile compliquée de cupidité et de jeux d’esprit inutiles.

CONTRECOUPS Bande Annonce VF (Netflix, 2022)

Lire cette vidéo sur YouTube

Une Amie au Poil

Une Amie au Poil est un film dramatique biographique réalisé par Katt Shea. Il raconte l’histoire d’un policier d’État, Dan (Grant Gustin), qui rêve de rejoindre l’équipe de recherche et de sauvetage K-9, mais personne ne veut lui donner sa chance. Ruby, une chienne de refuge, rêve d’avoir un foyer, mais n’a plus d’espoir. Lorsque le destin réunit Dan et Ruby, c’est leur lien inébranlable qui les aide à relever leur plus grand défi. On retrouve également Scott Wolf, Kaylah Zander et Camille Sullivan.

Black Crab

Black Crab est un thriller d’action suédois réalisé par Adam Berg et mettant en vedette Noomi Rapace. Au cours d’un hiver long et rigoureux, six soldats s’embarquent dans une mission secrète à travers un archipel gelé, risquant leur vie pour transporter un mystérieux paquet qui pourrait mettre fin à la guerre. Alors qu’ils pénètrent en territoire ennemi hostile, ils n’ont aucune idée des dangers qui les attendent ni de qui, le cas échéant, ils peuvent faire confiance – mais pour la patineuse de vitesse devenue soldat Caroline Edh (Rapace), la mission a une toute autre signification.