Nouveautés Netflix : 4 séries et films à regarder ce week-end du 4 mars

On regarde quoi sur Netflix ce week-end ? Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 4 mars ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur.

Nous avons sélectionné pour vous 4 programmes originaux Netflix à regarder ce week-end de mars sur la plateforme de streaming ! On vous propose de voir une docusérie, une mini-série dramatique, un film à suspense et un film de survie basé sur une histoire vraie. Voici donc les meilleures nouveautés films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 4 mars.

Un bail en enfer

Un bail en enfer est une série documentaire produite par Blumhouse Television. En cinq épisodes, Un bail en enfer met en lumière quatre histoires poignantes de colocataires apparemment inoffensifs qui se transforment en véritables cauchemars pour leurs victimes sans méfiance lorsque leurs intentions malveillantes et parfois violentes sont révélées. Ces histoires vraies troublantes décrivent la menace masquée qui peut se cacher au bout du couloir.

Son vrai visage

Son vrai visage est une série télévisée à suspense basée sur le roman du même nom de Karin Slaughter. La mini-série policière raconte l’histoire d’Andy Oliver (Bella Heathcote), qui est prise dans une fusillade meurtrière dans un restaurant local – mais quelques instants plus tard, elle voit sa mère, Laura (Toni Collette), éliminer violemment la menace avec facilité. Alors qu’Andy découvre les actions de sa mère ce jour-là, sa perspective sur leur relation familiale prend un nouveau tournant. Peu de temps après, des personnages du passé de sa mère réapparaissent, la forçant à s’échapper. Au cours de son voyage, elle tente de rassembler les restes de la vérité que sa mère a enterrée il y a longtemps.

The Weekend Away

The Weekend Away est un film à suspense réalisé par Kim Farrant et basé sur le roman du même nom de Sarah Alderson. Un week-end d’escapade en Croatie tourne mal lorsque Beth (Leighton Meester) est accusée d’avoir tué sa meilleure amie Kate (Christina Wolfe). Ses efforts pour découvrir la vérité mettent à jour un secret douloureux. Luke Norris, Amar Bukvić et Ziad Bakri sont également à l’affiche.

Perdus dans l’Arctique

Perdus dans l’arctique est un film historique de survie réalisé par Peter Flinth et basé sur l’histoire vraie racontée dans Two against the ice par Ejnar Mikkelsen. En 1909, l’expédition arctique danoise dirigée par le capitaine Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau) tentait de réfuter la revendication des États-Unis sur le nord-est du Groenland, qui reposait sur l’hypothèse que le Groenland était divisé en deux morceaux de terre différents.

Laissant son équipage derrière lui avec le navire, Mikkelsen se lance dans un voyage à travers la glace avec son équipier inexpérimenté, Iver Iversen (Joe Cole). Le retour au navire prend plus de temps et est beaucoup plus difficile que prévu, et après avoir lutté contre la faim extrême, la fatigue et une attaque d’ours polaires, ils arrivent finalement pour trouver leur navire écrasé dans la glace et le camp abandonné. Espérant être secourus, ils doivent maintenant se battre pour rester en vie. Au fur et à mesure que les jours s’allongent, leur emprise mentale sur la réalité commence à s’estomper, faisant naître la méfiance et la paranoïa, un cocktail dangereux dans leur lutte pour la survie.