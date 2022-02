Nouveautés Netflix : 3 séries et films à regarder ce week-end du 18 février

On regarde quoi sur Netflix ce week-end ? Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 18 février ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur.

Nous avons sélectionné pour vous 3 programmes originaux Netflix à regarder ce week-end de février sur la plateforme de streaming ! On vous propose de voir le dernier film d’horreur de la franchise Massacre à la tronçonneuse, la deuxième saison des aventures d’un détective suédois Le Jeune Wallander et la saison 2 de la série comédie télévisée Space Force. Voici donc les meilleures nouveautés films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 18 février.

Space Force saison 2

La saison 2 de Space Force est désormais disponible en streaming sur Netflix. Space Force est une comédie sur le lieu de travail créée par Greg Daniels et Steve Carell, et elle est centrée sur un groupe de personnes chargées de créer la sixième branche des forces armées américaines : la United States Space Force. La saison 2 de Space Force reprend avec le général Naird (Carell) et son équipe d’outsiders qui doivent prouver leur valeur à une nouvelle administration tout en faisant face à des défis interpersonnels.

Space Force | Teaser officiel VOSTFR | Netflix France

Le jeune Wallander : l’ombre du crime (saison 2)

Le détective suédois Kurt Wallander est de retour avec une deuxième saison sous-titrée Killer’s Shadow. Kurt Wallander (Adam Pålsson) se retrouve à la dérive et incertain de l’avenir après son départ de la police, mais une opportunité de rejoindre l’unité des crimes majeurs se présente lorsqu’un nouveau superintendant, Samuel Osei, en prend la direction. Wallander accepte l’offre et est chargé de ce qui semble être une affaire simple : un délit de fuite à la sortie d’une boîte de nuit. Cependant, lorsque l’on découvre que la victime est liée à un meurtre tristement célèbre commis par Frida Rask (Leanne Best) il y a huit ans, Wallander soupçonne rapidement que cet incident est plus complexe qu’il n’y paraît. Déterminé à découvrir la vérité, il refuse d’abandonner, même lorsque l’enquête le conduit à la porte de ceux qui pourraient mettre fin à sa carrière en un clin d’œil.

Massacre à la tronçonneuse (film 2022)

La franchise Massacre à la tronçonneuse est toujours active et accueille aujourd’hui son neuvième film. Intitulé simplement Massacre à la tronçonneuse, il s’agit de la suite du film original et se déroule plusieurs décennies après les événements qui ont fait place à la légende de Leatherface.

Massacre à la tronçonneuse suit Melody (Sarah Yarkin), sa sœur adolescente Lila (Elsie Fisher) et leurs amis Dante (Jacob Latimore) et Ruth (Nell Hudson) alors qu’ils se rendent dans la ville isolée de Harlow, au Texas, pour lancer une nouvelle entreprise idéaliste. Leur rêve se transforme bientôt en cauchemar éveillé lorsqu’ils dérangent accidentellement la maison de Leatherface, le tueur en série dérangé dont l’héritage sanglant continue de hanter les habitants de la région, y compris Sally Hardesty (Olwen Fouéré), la seule survivante de son infâme massacre de 1973 qui est déterminée à se venger.