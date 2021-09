Nouveautés Netflix : 3 séries et films à regarder ce week-end du 10 septembre

Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 10 septembre ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur.

Nous avons sélectionné pour vous 3 programmes originaux Netflix à regarder ce week-end du 10 septembre sur la plateforme de streaming ! On vous propose de voir la saison finale de la série à succès avec Tom Ellis intitulée Lucifer, Kate, le dernier film avec Mary Elizabeth Winstead en vedette et la saison 2 d’une série d’animation à voir en famille, Kid Cosmic. Voici donc les meilleures nouveautés films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 10 septembre.

Lucifer saison 6

Lucifer | Bande-annonce de la dernière saison VF | Netflix France

La dernière saison de Lucifer est désormais disponible en streaming sur Netflix. Après avoir suivi les aventures du diable sur Terre pendant cinq ans, la saison 6 de Lucifer verra le personnage titre (joué par Tom Ellis) devenir Dieu… ou presque. Alors que le monde commence à se défaire sans Dieu, Lucifer hésite à prendre ce rôle, mais le temps presse alors que l’apocalypse approche et qu’une autre grande menace risque de lui ravir le trône.

Kate

KATE | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Kate de Netflix est un film d’action à suspense réalisé par Cédric Nicolas-Troyan et mettant en vedette Mary Elizabeth Winstead dans le rôle titre. Kate est le parfait spécimen d’un assassin au sommet de son art, mais lorsqu’elle rate de manière inhabituelle une mission visant un membre du yakuza à Tokyo, elle découvre rapidement qu’elle a été empoisonnée lors d’une exécution brutalement lente qui lui laisse moins de 24 heures pour se venger de ses tueurs. Alors que son corps se détériore rapidement, Kate noue un lien improbable avec la fille adolescente (Miku Martineau) de l’une de ses anciennes victimes. Woody Harrelson, Michiel Huisman, Tadanobu Asano et Jun Kunimura sont également à l’affiche.

Kid Cosmic saison 2

Kid Cosmic Season 2 Trailer | Netflix Futures

La saison 2 de Kid Cosmic est disponible en streaming sur Netflix ce week-end. La série suit les aventures d’un garçon imaginatif et enthousiaste nommé Kid (dont la voix est interprétée par Jack Fisher) qui vit avec son grand-père à l’esprit libre (Keith Ferguson) dans une ville désertique peu peuplée. Les rêves de Kid de devenir un héros semblent se réaliser lorsqu’il découvre cinq pierres cosmiques de pouvoir dans une épave de vaisseau spatial. Il forme alors une équipe de héros locaux pour arrêter un assaut d’attaques extraterrestres et récupérer les pierres, mais Kid et sa compagnie sont vraiment mauvais dans leur rôle de héros. Dans la saison 2, l’équipe sera téléportée dans l’espace et partira à la recherche des huit autres pierres de pouvoir pour lutter contre Erodius le tueur de planètes.