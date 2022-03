Nouveautés Netflix : 3 séries et films à regarder ce week-end du 11 mars

On regarde quoi sur Netflix ce week-end ? Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 11 mars ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur.

Nous avons sélectionné pour vous 3 programmes originaux Netflix à regarder ce week-end de mars sur la plateforme de streaming ! On vous propose de voir une docusérie sur un célèbre artiste, la dernière saison d’une série de fiction historique très attendue et un film de science-fiction avec Ryan Reynolds. Voici donc les meilleures nouveautés films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 11 mars.

Le Journal d’Andy Warhol

Le Journal d’Andy Warhol est une série documentaire produite par Ryan Murphy et basée sur les mémoires du même nom rédigées par Pat Hackett, collaborateur et ami de Warhol. Le Journal d’Andy Warhol est un portrait en six parties de la vie remarquable d’Andy Warhol, qui commence par son enfance à Pittsburgh. La série retrace le parcours d’Andy Warhol, d’une diversité presque incroyable, passant avec fluidité d’un médium à l’autre et d’une époque à l’autre en tant qu’artiste (à la fois adulé et honni), réalisateur, éditeur, producteur de télévision, faiseur de scènes, célébrité, etc.

Alors qu’il était une figure plus grande que nature, Warhol était intensément privé en ce qui concerne sa vie personnelle, et cette série révèle beaucoup sur cet homme très complexe à travers ses propres mots – souvent dans sa propre voix grâce à l’utilisation de techniques d’IA – et ceux qui ont travaillé, créé et joué à ses côtés, du subversif au grand public, de John Waters à Rob Lowe.

The Last Kingdom saison 5

La dernière saison de la série télévisée de fiction historique The Last Kingdom est désormais disponible en streaming. Des années se sont écoulées depuis les événements de la saison 4, et le roi Édouard va toujours de l’avant avec ses ambitions d’unir les royaumes saxons pour réaliser le rêve de son défunt père. Bien qu’une paix de longue date existe désormais entre les Danois et les Saxons, cette harmonie est menacée, non seulement par une nouvelle invasion danoise mais aussi par une rébellion saxonne.

Uhtred a été chargé de protéger le fils illégitime d’Edouard, le futur roi d’Angleterre, Aethelstan, mais le perfide Lord Aethelhelm a l’ambition de faire régner son petit-fils Aelfweard, l’autre fils d’Edouard. Uhtred devra affronter ses plus grands ennemis et subir des pertes incommensurables dans sa quête pour accomplir son destin. Pendant ce temps, Edward est sur la corde raide entre le maintien de la paix et l’autoritarisme alors qu’il se bat pour rassembler les royaumes fracturés du pays. Par un surprenant coup du sort, Uhtred découvre que la quête de l’unité de l’Angleterre pourrait bien être liée à son propre destin.

Adam à travers le temps (The Adam Project)

Adam à travers le temps (The Adam Project) est un film de science-fiction réalisé par Shawn Levy et mettant en vedette Ryan Reynolds. Après s’être accidentellement écrasé en 2022, le pilote de chasse Adam Reed (Reynolds), qui voyage dans le temps, fait équipe avec son moi de 12 ans (Walker Scobell) et son défunt père pour faire face à son passé tout en s’embarquant ensemble dans une mission pour sauver le futur.

Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldaña, Catherine Keener et Alex Mallari Jr. sont également à l’affiche.