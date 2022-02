Nouveautés Netflix : 3 séries et films à regarder ce week-end du 25 février

On regarde quoi sur Netflix ce week-end ? Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 25 février ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur.

Nous avons sélectionné pour vous 3 programmes originaux Netflix à regarder ce week-end de février sur la plateforme de streaming ! On vous propose de voir un film d’animation interactif du créateur de Black Mirror, la première saison de Vikings Valhalla et un film français avec Franck Gastambide. Voici donc les meilleures nouveautés films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 25 février.

Chapardeur !

Chapardeur ! est un film d’animation interactif créé par Charlie Brooker et réalisé par Mike Hollingsworth. Il suit Rowdy (interprété par James Adomian), un chat cambrioleur qui tente de voler une œuvre d’art de grande valeur dans un musée, protégé par le chien de garde Peanut (Alan Lee). Par le biais de questions anecdotiques, le spectateur aidera Rowdy à voler l’œuvre d’art, et tout se terminera lorsqu’il aura réussi à s’en emparer ou lorsqu’il n’aura plus de vies – et l’animation aura différentes issues en fonction des réponses du spectateur.

Vikings Valhalla saison 1

Vikings : Valhalla, la série qui fait suite à Vikings, est désormais disponible en streaming sur Netflix. Se déroulant plus d’un siècle après les événements de la série principale, Vikings : Valhalla suit Leif Erikson (Sam Corlett), Freydís Eiríksdóttir (Frida Gustavsson) et Harald Hardrada (Leo Suter), trois guerriers aux origines et aux croyances différentes qui se retrouvent dans un voyage qui leur fait traverser les océans et les champs de bataille – de Kattegat à l’Angleterre, à Uppsala et au-delà, le tout sur fond de conflit entre les Vikings et les rois anglais (païens contre chrétiens).

Vikings: Valhalla | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Sans Répit

Sans Répit est un film français réalisé par Régis Blondeau à partir d’un scénario coécrit par Régis Blondeau et Julien Colombani avec Franck Gastambide, Simon Abkarian. Le film suit un flic corrompu qui, après avoir frappé une personne, tente de brouiller les pistes. Sans que le policier le sache, quelqu’un a été témoin de ce crime horrible. Alors que le policier pense s’en tirer avec un meurtre, le mystérieux témoin commence à le menacer, lui et sa famille.