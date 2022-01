Nouveautés Netflix : 3 séries et films à regarder ce week-end du 21 janvier

On regarde quoi sur Netflix ce week-end ? Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 21 janvier ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur.

Nous avons sélectionné pour vous 3 programmes originaux Netflix à regarder ce week-end de janvier sur la plateforme de streaming ! On vous propose de voir un film romantique sur une coiffeuse et un prince intitulé Absolument Royal, un film dramatique britannique basé sur un roman, L’Étau de Munich et la partie 1 de la dernière saison de la série télévisée Ozark. Voici donc les meilleures nouveautés films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 21 janvier.

Absolument royal

The Royal Treatment | Official Trailer | Netflix

Absolument royal est un film d’amour réalisé par Rick Jacobson. Isabella (Laura Marano) dirige son propre salon et n’a pas peur de dire ce qu’elle pense, tandis que le prince Thomas (Mena Massoud) dirige son propre pays et est sur le point de se marier par devoir plutôt que par amour. Lorsqu’Izzy et ses collègues stylistes obtiennent la chance de leur vie de coiffer le mariage royal, elle et le prince Thomas apprennent que pour prendre leur destin en main, ils doivent suivre leur cœur.

L’Étau de Munich

L'Étau de Munich | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

L’Étau de Munich est un film dramatique britannique réalisé par Christian Schwochow et basé sur le roman Munich de Robert Harris. C’est l’automne 1938 et l’Europe est au bord de la guerre. Adolf Hitler se prépare à envahir la Tchécoslovaquie et le gouvernement de Neville Chamberlain cherche désespérément une solution pacifique. Alors que la pression monte, Hugh Legat (George MacKay), fonctionnaire britannique, et Paul von Hartmann (Jannis Niewöhner), diplomate allemand, se rendent à Munich pour la conférence d’urgence. Alors que les négociations commencent, les deux vieux amis se retrouvent au centre d’un réseau de subterfuges politiques et de dangers bien réels.

Ozark saison 4 partie 1

Ozark : Saison 4 - Partie 1 | Bande-annonce VF | Netflix France

La première partie de la saison finale d’Ozark est arrivée. Ozark suit les Byrde – Martin (Jason Bateman) et Wendy (Laura Linney) – qui, après qu’un projet de blanchiment d’argent pour un cartel de drogue mexicain ait mal tourné, proposent de se racheter en offrant de mettre en place une opération de blanchiment plus importante dans la région du lac des Ozarks, au centre du Missouri. Marty fait soudainement déménager sa famille de Naperville, dans la banlieue de Chicago, vers la station balnéaire d’Osage Beach, dans le Missouri. Lorsque les Byrde arrivent, ils se retrouvent mêlés à des criminels locaux, notamment les familles Langmore et Snell, puis la mafia de Kansas City. Dans la saison 4 d’Ozark, la liberté du cartel est apparemment à portée de main, mais les liens familiaux qui s’effilochent peuvent s’avérer être la perte ultime des Byrde.