Nouveautés Netflix : 5 séries et films à regarder ce week-end du 17 septembre

Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 17 septembre ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur.

Nous avons sélectionné pour vous 5 programmes originaux Netflix à regarder ce week-end du 17 septembre sur la plateforme de streaming ! On vous propose de voir la saison 3 de la série à succès pour ados intitulée Sex Education, Squid Game, une nouvelle série sud-coréenne, un documentaire sur le célèbre pilote de F1 Schumacher, le film de dark fantasy Les Pages de l’angoisse (Nightbooks) et la nouvelle série animée de Musclor intitulée Les maîtres de l’univers : révélation. Voici donc les meilleures nouveautés films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 17 septembre.

Sex Education saison 3

La saison 3 de la comédie dramatique britannique Sex Education est désormais disponible en streaming sur Netflix. C’est une nouvelle année pour le groupe, et cela apporte un tas de nouveaux problèmes et expériences : Otis (Asa Butterfield) a des relations sexuelles occasionnelles, Eric (Ncuti Gatwa) et Adam (Connor Swindells) ont une relation officielle, et Jean (Gillian Anderson) a un bébé en route. Pendant ce temps, la nouvelle directrice Hope (Jemima Kirke) tente de faire de Moordale un pilier d’excellence, Aimee (Aimee Lou Wood) découvre le féminisme, et Jackson (Kedar Williams-Stirling) a le béguin et un message vocal perdu plane toujours.

Squid Game

Squid Game | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Série originale Netflix sud-coréenne, Squid Game suit un groupe de personnes en manque d’argent qui reçoivent une mystérieuse invitation à participer à des jeux compétitifs inspirés par des jeux d’enfants. À la fin du jeu, le gagnant remporte un prix d’un million de dollars et règle toutes ses dettes. Cependant, ce qu’ils ne savent pas, c’est que les perdants ne s’en sont pas sortis vivants. Ces personnes doivent maintenant se battre pour survivre à cette compétition macabre.

Les maîtres de l’univers : Révélation

Les Maîtres de l'univers : Révélation | Teaser officiel VF | Netflix France

Une nouvelle série animée de Musclor est arrivée sur Netflix ce week-end, intitulée Les maîtres de l’univers : Révélation. Sur Eternia, la première planète de la création, un tyran démoniaque se lève : Skeletor. Avec les armées des ténèbres à sa disposition, Skeletor est en marche, bien décidé à s’emparer des royaumes d’Eternia et de son prix ultime : Le château de Grayskull, l’ancienne forteresse mystérieuse qui renfermerait le plus grand pouvoir de l’univers. C’est maintenant à He-Man et à son équipe de héros débutants d’arrêter Skeletor et de restaurer la paix. Les deux camps sont armés d’armes enchantées qui les transforment en Maîtres des Pouvoirs Primordiaux de l’Univers. C’est donc Maître contre Maître Noir, Musclor contre Skeletor, qui se battent pour le contrôle d’Eternia, du Château du Grayskull et du destin de chacun.

Schumacher

SCHUMACHER | Bande-annonce officielle | Netflix France

Votre dose de documentaires du week-end sur Netflix arrive avec Schumacher. À travers des interviews rares et des images d’archives inédites, Schumacher explore les nombreuses facettes qui ont fait et défini Michael Schumacher et l’accompagne dans son ascension fulgurante dans le sport difficile et dangereux qu’est la course automobile. Sa forte volonté et sa lutte triomphante pour gagner contre toute attente ont placé Michael Schumacher au centre de l’attention mondiale, et son parcours a captivé l’imagination de millions de personnes. Mais ce n’est pas seulement son esprit combatif et sa recherche de la perfection qui le définissent en tant que personne : ses doutes et ses insécurités complètent le tableau.

Les Pages de l’angoisse

Les Pages de l’angoisse (Nightbooks) de Netflix est un film de dark fantasy réalisé par David Yarovesky (Brightburn : l’enfant du mal) et basé sur le livre du même nom de J.A. White. Il suit Alex (Winslow Fegley), un jeune garçon obsédé par les histoires effrayantes qui devient le prisonnier d’une sorcière (Krysten Ritter). Pour survivre, il doit raconter une histoire effrayante tous les soirs. Il fait équipe avec la servante de la sorcière, Yazmin (Lidya Jewett), pour trouver un moyen de sortir, mais l’appartement de la sorcière est un labyrinthe magique rempli de divers dangers.