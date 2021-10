Nouveautés Netflix : 3 séries et films à regarder ce week-end du 1 octobre

Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 1 octobre ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur.

Nous avons sélectionné pour vous 3 programmes originaux Netflix à regarder ce premier week-end d’octobre sur la plateforme de streaming ! On vous propose de voir un documentaire sur une célèbre pop star et sa bataille juridique actuelle intitulé Britney vs Spears, un film d’horreur basé sur un roman et le remake américain d’un polar danois. Voici donc les meilleures nouveautés films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 1er octobre.

Personne ne sort d’ici vivant

Personne ne sort d'ici vivant | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Personne ne sort d’ici vivant de Netflix est un thriller d’horreur britannique réalisé par Santiago Menghini et basé sur le roman du même nom d’Adam Nevill. Il suit Ambar (Cristina Rodlo), qui se lance dans son rêve américain après avoir passé des années à s’occuper consciencieusement de sa mère en phase terminale au Mexique. Ambar arrive à Cleveland illégalement et, après avoir trouvé un emploi dans une usine de confection locale, elle loue à Red (Marc Menchaca) la chambre la moins chère disponible dans une pension de famille presque délabrée. Ambar est empêchée de dormir par les sanglots des autres locataires, par leurs cauchemars et par les bruits étranges qui résonnent dans le sous-sol. Elle commence à se demander qui ou quoi vit dans la maison avec eux. Il devient vite évident qu’Ambar est tombée dans un piège, où elle va bientôt faire connaissance avec le mal qui se cache dans la cave.

Britney Vs Spears

Britney vs Spears | Bande-annonce officielle VOST | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

La dose de documentaires de ce week-end est composée de Britney vs Spears. Ces dernières années, le nom de Britney Spears a été publiquement lié à un terme mystérieux : la mise sous tutelle. Britney vs Spears raconte l’histoire de la vie de Britney et sa quête publique et privée de liberté. Grâce à un travail d’investigation de plusieurs années, à des interviews exclusives et à de nouveaux documents, Britney vs Spears dresse un portrait détaillé de la trajectoire de la pop star, qui est passée du statut de girl next door à celui de femme piégée par la célébrité, la famille et son propre statut juridique. La réalisatrice Erin Lee Carr (How To Fix a Drug Scandal) et la journaliste Jenny Eliscu travaillent ensemble pour plonger dans l’histoire embrouillée de la mise sous tutelle qui dure depuis plus de 13 ans.

The Guilty

The Guilty | Bande-annonce officielle VF | Jake Gyllenhaal | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Le thriller criminel The Guilty est réalisé par Antoine Fuqua, et est un remake du film danois du même nom de 2018 par Gustav Möller et Emily Nygaard Albertsen. Sorti sur Netflix ce week-end, The Guilty se déroule au cours d’une matinée dans un centre d’appel du 911, où Joe Baylor (Jake Gyllenhaal) tente de sauver un appelant en grand danger, mais il découvre rapidement que rien n’est ce qu’il semble être et que la seule issue est de faire face à la vérité.