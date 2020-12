Nouveautés et améliorations de la grande mise à jour de novembre 2020 de Microsoft Teams

in

Microsoft a terminé le déploiement de la mise à jour des fonctionnalités de Microsoft Teams de novembre. Comme vous le savez peut-être déjà, le client de bureau Microsoft Teams télécharge automatiquement la nouvelle mise à jour logicielle lorsque vos appareils Windows 10 ou macOS sont connectés au réseau Wi-Fi.

Selon le journal des modifications et la feuille de route officiels, la mise à jour de novembre 2020 pour Microsoft Teams contient un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Cela inclut la nouvelle fonctionnalité de suppression du bruit, une expérience plein écran mise à jour, l’intégration des sondages, de nouvelles options d’état de présence, la possibilité d’épingler des messages dans une conversation, etc.

Mise à jour de novembre 2020 pour Microsoft Teams

Microsoft a terminé le déploiement de la nouvelle fonctionnalité de suppression du bruit basée sur l’intelligence artificielle qui supprimera automatiquement les bruits de fond indésirables lorsque vous participez à une réunion Teams.

Cette fonctionnalité a été annoncée pour la première fois en mars 2020 et a commencé à être déployée auprès des utilisateurs au cours de la première semaine de novembre. La mise à jour introduit de nouvelles options pour personnaliser la suppression du bruit.

La nouvelle option inclut le mode de suppression «Élevé» qui utilise des réseaux de neurones profonds pour analyser l’audio autour de vous et éliminer les bruits indésirables lors des réunions Teams. Cela ne fonctionne mieux que lorsque le client de bureau est capable de séparer correctement les signaux vocaux humains.

Pour activer la nouvelle fonctionnalité dans Teams, accédez simplement à Paramètres> Appareils et faites défiler vers le bas pour voir la nouvelle section de suppression du bruit.

Intégration des sondages

L’intégration des sondages dans Microsoft Teams existe depuis un certain temps maintenant, mais elle s’est améliorée avec la mise à jour de novembre. Les équipes permettent désormais aux utilisateurs de créer rapidement des brouillons de sondages avant une réunion et les organisateurs / la présentation peuvent afficher la réponse pendant la réunion elle-même.

De plus, lorsqu’un sondage est mis en ligne, Teams émettra automatiquement une alerte contextuelle aux participants, afin qu’ils puissent exprimer leur opinion en temps réel.

Mode plein écran

Microsoft Teams permet désormais aux utilisateurs de passer en mode plein écran dans la nouvelle expérience de réunion. Si vous utilisez le dernier client de bureau, vous devriez voir l’option «Plein écran» dans le menu Plus d’actions (…).

Dans le nouveau mode plein écran amélioré, la fenêtre de réunion utilisera tout votre écran et masquera la barre de titre Teams et la barre des tâches de Windows 10.

Traduction

L’application Teams a également reçu la prise en charge de la fonctionnalité de traduction de messages en ligne. Cela vous permettra de traduire des messages individuels dans les canaux et le chat.

Statut de présence

Vous pouvez maintenant définir la durée de chaque état dans le menu de présence. Par exemple, vous pouvez désormais définir le statut «Ne pas déranger» pour une période de temps spécifique, telle qu’une heure, deux heures ou plus d’une semaine.

Cette nouvelle fonctionnalité de statut de présence est destinée aux utilisateurs qui préfèrent prendre de courtes pauses pendant les heures de travail ou pour aider ceux qui ne veulent pas être ennuyés par les messages inutiles de leurs collègues.

Fonctions d’appel et amélioration des performances

Microsoft déploie la nouvelle fonctionnalité de fusion d’appels dans certaines régions. La fusion d’appels permettra aux utilisateurs de fusionner leurs appels Teams en un autre appel ou appel de groupe.

La mise à jour de novembre pour Teams comprend également des améliorations de performances pour le client de bureau ainsi que pour le mode hors connexion.

Plus tôt cette semaine, Microsoft a annoncé qu’il travaillait sur une autre fonctionnalité intéressante pour ceux qui ont des connexions Internet lentes ou limitées. Enfin, certains utilisateurs de Teams commenceront à bénéficier d’une nouvelle expérience d’appel intégrée à partir du début de l’année prochaine.

Le message Quoi de neuf et amélioré dans la grande mise à jour de novembre 2020 de Microsoft Teams est apparu en premier sur Windows Latest