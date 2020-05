Nouveau Who Wants To Be a Millionaire Celebrity Edition est un gagnant / film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Les séries: Qui veut être millionnaire: Celebrity Edition

Où vous pouvez le diffuser: Hulu

The Pitch: C’est le jeu télévisé que tout le monde était obsédé à la fin des années 1990 et au début des années 2000, mais avec des visages célèbres sur la sellette jouant pour la charité. Étant donné que cette série d’épisodes a été enregistrée juste avant la fermeture de la pandémie de coronavirus, il n’y a pas de public en direct et seulement une petite équipe pour que ce spectacle se produise. Le résultat est une ambiance beaucoup plus décontractée, et l’hôte Jimmy Kimmel passe du bon temps avec des concurrents comme Catherine O’Hara, Anthony Anderson, Caitlin Olson, Nikki Glaser, Hannibal Buress, Lauren Lapkus, et plus encore, ce qui en fait un excellent moyen de passer le temps, en particulier pour ceux qui manquent leurs soirées de trivia hebdomadaires.

Pourquoi est-il essentiel de regarder: Qui veut gagner des millions était un phénomène qui a commencé en 1999 après que le Royaume-Uni a remporté l’or avec le jeu-questionnaire. Bien que vous ne le sachiez peut-être pas, Qui veut gagner des millions a été diffusé sans interruption jusqu’à ce qu’il soit annulé l’année dernière avec le dernier épisode diffusé il y a presque exactement un an le 19 mai. Mais ABC a décidé de ramener le spectacle avec Jimmy Kimmel en tant qu’hôte, et ils ont ajouté des joueurs célèbres pour pimenter les choses pour un événement de la série. Le résultat est une émission qui chatouille votre os de trivia et est également accompagnée de grands rires, en grande partie grâce aux plaisanteries entre Jimmy Kimmel et les invités qui délibèrent sur les réponses aux questions du jeu télévisé.

Le format de l’émission est en grande partie le même qu’il l’a toujours été, à l’exception de l’absence de la partie Fastest Finger du jeu qui déterminerait généralement qui se retrouverait sur la sellette. Chaque invité célèbre a la chance de répondre à 15 questions, chacune devenant de plus en plus difficile et leur rapportant une somme exponentiellement plus élevée jusqu’à la question à 1 million de dollars. Ils ont trois bouées de sauvetage pour les aider à répondre éventuellement aux questions: le «50: 5» 0 se débarrassant de deux des mauvaises réponses, le «téléphone à un ami» leur permettant d’appeler une personne présélectionnée pour obtenir des conseils et «demander à l’hôte », Une nouvelle bouée de sauvetage car il n’y a pas d’audience en direct pour sonner via le sondage. Mais Kimmel n’a pas les réponses, il n’est donc aussi utile que le cerveau de Kimmel le lui permet.

Mais qu’est-ce qui aide à secouer le format habituel de Qui veut gagner des millions c’est un peu l’ajout d’une autre personne dans le mix. Chaque candidat à la célébrité est autorisé à emmener «la personne la plus intelligente qu’il connaisse», et cette personne est autorisée à l’aider avec les 10 premières questions du jeu, jusqu’à concurrence de 32 000 $. Après cela, le concurrent est autorisé à échanger cette personne contre l’une des lignes de vie susmentionnées, et Kimmel ne perd pas de temps à essayer de convaincre les concurrents de lui donner la botte, sachant qu’il ne sera pas aussi utile que les personnes qu’ils ont amenées . C’est parce que beaucoup d’entre eux amènent d’anciens champions de Jeopardy avec eux, y compris Brad Rutter, l’un des trois candidats qui ont joué dans le récent Jeopardy: le plus grand de tous les temps tournoi spécial. Sinon, des gens comme Eric Stonestreet et Caitlin Olson amènent des écrivains de leurs spectacles Famille moderne et Il fait toujours beau à Philadelphieet le comédien Nikki Glaser apporte Dr. Drew Pinsky de Loveline.

La meilleure partie de Qui veut gagner des millions est facilement le va-et-vient qui se déroule entre Kimmel et les invités célèbres. Hannibal Buress est de loin le candidat le plus drôle, avec ses observations et son raisonnement déductif offrant de nombreux éclats de rire. Le Dr Phil est divertissant pour une toute autre raison, principalement en raison de la longueur ridicule avec laquelle il débat des réponses à quelques questions, ce qui laisse à Kimmel suffisamment de temps pour lui donner du chagrin. Mais facilement le meilleur moment de la série jusqu’à présent (avec deux épisodes restants dans la saison), Nikki Glaser prend une décision rapide qui se traduit par un drame vraiment choquant. Vous pouvez voir comment cela se déroule dans son épisode, mais il suffit de dire que c’est l’un des moments les plus surprenants de toute l’histoire du jeu télévisé.

Qui veut gagner des millions ne réinvente pas la roue en ce qui concerne le format du jeu télévisé, mais c’est de la bonne nourriture réconfortante en ces temps où il y a très peu de nouvelle télévision pour occuper notre temps. Normalement, nos émissions préférées se terminent en ce moment, nous donnant un semblant de satisfaction, mais à la place, nous devons nous consoler dans des jeux amusants qui aident les organismes de bienfaisance dans le besoin. Croyez-moi, cela vous fera vous sentir bien et pourrait même vous faire sentir intelligent.

