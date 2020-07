Nouveau PlayStation Merch rétro de Numskull Reps ‘depuis le statut’ 94 ‘OG

Jouez-vous à PlayStation depuis 1994? Vous souvenez-vous du logo classique à quatre couleurs? Même si vous n’étiez pas là à l’époque d’origine de la PlayStation, Numskull Designs aide les fans à représenter plus de 25 ans de PlayStation avec sa nouvelle gamme d’inspiration rétro de produits dérivés PlayStation sous licence officielle. Utilisant le logo PS classique rouge, jaune, bleu et vert comme base, ces designs «Depuis 94» rappellent les jours bien avant le lancer de rayons et les disques SSD. Avant de rencontrer Nathan Drake ou Joel et Ellie. Avant, nous avions la possibilité de télécharger tous nos jeux sur nos consoles.

Que vous jouiez à PlayStation depuis le premier jour ou que vous ayez rejoint la famille plus tard, ces produits sont un excellent moyen de célébrer les origines d’une console qui est maintenant un nom familier quatre générations plus tard.

Il est temps d’ajouter à votre collection de jeux avec notre gamme de produits PlayStation officiels Roi des consoles depuis 1994, #PlayStation a donné des heures de plaisir! Alors pourquoi ne pas rendre hommage en montrant votre amour! Commandez le vôtre maintenant https://t.co/IHehm0HRiO#retrogaming pic.twitter.com/MlUES8zWO6 – Numskull Designs (@NumskullDesigns) 22 juillet 2020

La nouvelle gamme «Depuis 1994» comprend des chemises, des chapeaux, un sweat à capuche, une tasse en acier et un décapsuleur, mais les produits PlayStation sous licence officielle de Numskull ne s’arrêtent pas là. Si ces designs ne vous conviennent pas, il y a la ligne 25e anniversaire, arborant une esthétique grise avec les couleurs classiques du logo PS. Et Numskull a toujours un vaste assortiment d’autres produits PlayStation – tous sous licence officielle – y compris des chaussettes, des porte-clés, un peignoir, des sous-verres, des portefeuilles, des boutons de manchette et ces pulls PlayStation moche (que vous feriez mieux de saisir maintenant. Ils sont généralement tous en rupture de stock à Noël).

Numskull est peut-être le plus célèbre pour son large éventail de produits sous licence officielle pour diverses marques de jeux, de PlayStation à destin à Crash Bandicoot et bien plus encore (ils ont même un brûle-encens Spyro. La fumée sort de ses narines!). Mais la société s’est également lancée dans l’édition de jeux, aidant des titres uniques plus petits à trouver une place dans l’industrie. Cette semaine était le tout premier Numskull Games de Numskull Presents, une vitrine de neuf minutes des jeux à venir pour Q3 2020. Numskull Games prévoit d’utiliser davantage Numskull Presents à l’avenir pour des annonces et des révélations de jeux supplémentaires.

Laquelle de la nouvelle gamme PlayStation d’inspiration rétro de Numskull aimez-vous le plus? Rehausserez-vous votre statut OG en tant que joueur PlayStation pendant plus de 25 ans, ou célébrerez-vous les origines d’une console que vous aimez? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.