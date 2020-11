Nouveau monde: aperçu pratique de la région Reekwater du MMO Amazon

Une fois votre ligne lancée, vous verrez une icône qui sautillera lorsqu’un poisson s’approche. Cliquez au bon moment et vous attraperez le poisson et lancerez le tourbillon basé sur la synchronisation, dans lequel vous maintenez le clic gauche et relâchez à intervalles mesurés afin de ne pas casser la ligne. Tout cela semble intuitif et fluide dès le départ, et je mentirais si je disais que je ne voulais pas passer le reste de mon temps de démonstration à lancer ma ligne dans différents plans d’eau.

Selon le type d’eau dans laquelle vous pêchez (fraîche ou salée), vous trouverez différentes variétés de poissons. Ceux-ci varient en rareté, et les poissons les plus rares sont placés à la main par les développeurs dans des «points chauds» spécifiques à travers Aeternum, vous devrez donc explorer pour les attraper tous. Une fois capturé, le poisson peut être divisé en divers éléments qui reflètent la rareté du poisson et peuvent être utilisés pour fabriquer du matériel. Vous gagnez également de l’XP en pêchant.

Après quelques parties de pêche, je me suis aventuré dans la jungle pour voir ce que Reekwater avait à offrir d’autre. Par-dessus tout, je dirai ceci: Reekwater est destiné aux joueurs les plus qualifiés. On nous l’a dit avant notre démo, et les développeurs ne plaisantaient pas. Je suis mort BEAUCOUP malgré un personnage de niveau 60 amélioré, et les ennemis étaient pour le moins effrayants. Vous devrez voyager en groupe avec des compagnons de haut niveau pour survivre, ce qui sera idéal pour les joueurs à la recherche d’un défi.

Bien que se faire tuer sans pitié par la ménagerie d’ennemis de Reekwater était un frein, j’ai apprécié à quel point les conceptions de créatures étaient cool. À un moment donné, je suis tombé sur un temple moisi gouverné par des créatures guerrières amphibies appelées makogai, qui sont rapidement tombées sur moi et m’ont déchiré en lambeaux. Ils étaient dirigés par un truc de grenouille aîné lanceur de sorts et c’était cool que les ennemis soient présentés non seulement comme un groupe aléatoire de grognements, mais comme un clan organisé défendant leur maison contre moi, un envahisseur brandissant une lance. De petites touches comme celle-ci vont très loin dans les MMO.

La chose la plus distinctive de Reekwater visuellement est la grande variété et la quantité de feuillage exposée. Quand je suis apparu dans la région, tout ce que j’ai vu était vert dans toutes les directions, et les concepteurs ont fait un excellent travail pour que la zone se sente à peine touchée par l’humanité, la nature étant clairement la force dominante. Il y a des navires naufragés éparpillés, une colonie centrale en développement avec des donneurs de quête et de nombreux explorateurs qui se baladent dans les marais, mais la région semble néanmoins sauvage et luxuriante. Les environnements sont impressionnants par rapport à d’autres jeux avec des zones similaires, qui semblent souvent trop rares, ouvertes et plates. Reekwater se sent envahi par la végétation et plein de vie, et invite à l’exploration.

