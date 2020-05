Nouveau jeu + expo en juin pour présenter Koei Tecmo, Sega et plus

Plus d’une douzaine de développeurs et éditeurs de jeux font équipe pour participer à New Game + Expo, un événement numérique qui devrait être mis en ligne en juin. La gamme est principalement composée d’entreprises basées au Japon, mais la vitrine devrait présenter quelque chose pour les joueurs de tous les goûts. Après tout, il est prévu d’inclure « un assortiment diversifié de dizaines de titres couvrant tous les genres ». New Game + Expo sera diffusé en exclusivité sur Twitch à 8 h 00 HNP le 23 juin.

Les organisateurs de l’événement ont fourni une liste complète de tous les développeurs et éditeurs qui envisagent de participer. Cette liste est la suivante, selon le site officiel de la vitrine en ligne:

Acttil

Aksys Games

Arc System Works America

Atlus

Fabrication de sauterelles

GungHo Online Entertainment America

Idea Factory International

Inti crée

Koei Tecmo America

Natsume Inc.

NIS America.

Playisme

Sega of America

SNK Corporation

Spike Chunsoft

WayForward

Dans un communiqué concernant l’événement, via Gematsu, le producteur de l’expo Adam Johnson a expliqué: «New Game + Expo est une coalition populaire d’éditeurs et de développeurs. En organisant ensemble pour la première fois, nous espérons que les fans s’amuseront en jetant un coup d’œil à la programmation combinée à venir pour 2020 et au-delà! »

Une déclaration du chef de l’exploitation de Sega of America et du président Ian Curran suggère que la situation actuelle entourant le coronavirus a conduit à la formation d’une telle vitrine. La note de Curran se lit en partie: «COVID-19 a apporté de nombreux défis, mais aussi une opportunité de se rassembler en un collectif audacieux d’éditeurs.»

New Game + Expo sert encore une autre émission numérique que les joueurs voudront surveiller en juin. L’une des vitrines les plus imminentes comprend EA Play Live, prévue pour le 11 juin. De plus, au cours des prochains mois, le Summer Game Fest de Geoff Keighley inaugurera de nouvelles annonces. Le Summer Game Fest a, jusqu’à présent, donné une plate-forme pour révéler Tony Hawk’s Pro Skater remakes et la démo Unreal Engine 5.

