Nouveau jeu Crash Bandicoot taquiné via un puzzle, un masque à thème temporel

Un curieux colis est arrivé chez moi la semaine dernière. C’était une petite boîte orange avec un message d’un certain Bandicoot, taquinant clairement un nouveau Crash Bandicoot Jeu. Cette boîte contenait un puzzle de 200 pièces sans aucune indication de l’image qu’elle pourrait montrer. J’ai donc commencé par nettoyer un espace sur ma table (merci Crash, de m’avoir forcé à enfin faire un peu de nettoyage), puis à travailler pour assembler le puzzle. J’ai grandi en faisant des puzzles fous avec ma famille – 2000 pièces, sans bords, pièces supplémentaires, etc. – donc un puzzle de 200 pièces n’était pas trop difficile. La partie la plus difficile n’était même pas de savoir à quoi elle devait finalement ressembler. Et quand c’est fini? J’étais encore un peu confus. Jetez un œil ci-dessous:

La boîte souligne très clairement le mot «TIME» et le thème est répété tout au long de l’image. Ce que nous voyons est quelque chose qui semble être un nouveau personnage de masque; peut-être un futuriste analogue à Aku Aku et Uka Uka. Ce masque est fortement axé sur le temps, avec le graphique des phases solaire / lunaire sur le casque, les aiguilles de l’horloge dépassant du haut et les boucles d’oreilles en sablier qui pendent du côté. Ce personnage est-il un héros? Scélérat? Quelque chose entre les deux? Il est clair que le thème du «temps» jouera un rôle central, tout comme ce masque d’une certaine manière, mais au-delà de cela, nous ne pouvons pas tirer grand-chose de l’image.

Quelques autres plans des détails sur la tête du nouveau méchant (héros?). -Cycle lunaire / solaire

-Aiguilles de l’horloge

-Boucles d’oreilles en verre pic.twitter.com/8KUWWTwpvz – Chandler #BlackLivesMatter (@FinchStrife) 18 juin 2020

Ce ne serait pas le premier Crash Bandicoot jeu à jouer avec le temps. précédent crash les jeux ont envoyé le marsupial orange et son short bleu dans toutes sortes d’époques différentes, de l’âge des dinosaures aux villes futuristes. Bien que l’on ne sache pas encore quel studio travaille sur ce nouveau projet, Vicarious Visions — développeur derrière le Crash Bandicoot N. Sane Trilogy—A ajouté des niveaux originaux à ce remake. À l’époque, j’ai noté que les niveaux ajoutés ressemblaient à une preuve de concept, montrant que le studio pouvait développer son propre original Crash Bandicoot Jeu. C’était il y a deux ans maintenant, donc une révélation d’une toute nouvelle Crash Bandicoot le jeu ne semble pas si farfelu très bientôt.

En fait, les récentes fuites de merch semblent également indiquer une révélation imminente. Avec l’énorme succès des remasters d’Activision du jeu de plateforme classique, il n’est pas surprenant que la société veuille à nouveau tenter sa chance pour retrouver la magie du classique Crash Bandicoot avec un tout nouveau jeu. Juste au moment précis où nous découvrirons ce jeu à venir est inconnu, tout comme une variété d’autres détails comme la date de sortie ou même les plates-formes auxquelles il pourrait venir. Cela va presque certainement sortir sur la génération actuelle de consoles, mais une version PS5 et Xbox Series X est-elle dans les cartes? Seul le «temps» le dira.