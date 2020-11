Nouveau jeu Battlefield pour lancer Holiday 2021, avec une échelle jamais vue auparavant

Electronic Arts et DICE ont précédemment confirmé leur intention de publier le prochain Champ de bataille entrée en 2021. Lors d’un récent appel aux résultats, l’éditeur a réduit la fenêtre de lancement à la saison des fêtes de l’année prochaine. Ce même appel a également dévoilé une autre nouvelle friandise –Battlefield’s nouvelle sortie comportera apparemment une échelle unique en son genre dans la franchise.

Seeking Alpha a relayé une transcription de l’appel en question, dans laquelle le PDG d’EA, Andrew Wilson, s’est félicité des derniers travaux en cours de DICE. « DICE crée notre prochain Champ de bataille jeu avec une échelle jamais vue auparavant », taquina Wilson. Il a également noté que des tests de jeu internes sont en cours et que, grâce au matériel de nouvelle génération, DICE a été en mesure de livrer une vision remarquable.

Les progrès techniques des nouvelles consoles permettent à l’équipe de livrer une véritable vision nouvelle génération pour la franchise. Nous avons des tests de jeu pratiques en cours en interne, et l’équipe a reçu des commentaires très positifs sur le jeu alors que nous avons commencé à impliquer notre communauté. Le prochain Battlefield est prévu pour les vacances 2021, nous sommes ravis de partager beaucoup plus sur le jeu au printemps.

Quant à savoir si DICE respectera le lancement prévu des vacances 2021, Wilson a exprimé sa confiance dans la capacité de l’équipe à livrer à temps. Le responsable d’EA a ajouté: «J’ai participé à l’examen du produit la semaine dernière. Nous avons rallié tout ce studio autour du développement de Champ de bataille Plus précisément. Nous leur avons donné une année supplémentaire de développement … pour nous assurer qu’ils peuvent en fait construire une véritable vision nouvelle génération autour de ce jeu.

Bien sûr, Champ de bataille n’est pas le seul titre sur la liste des sorties à venir d’EA. L’année prochaine et le changement seront une période particulièrement chargée pour l’éditeur, étant donné que six titres devraient être lancés entre début avril 2021 et fin mars 2022. Un tout nouveau Besoin de vitesse le versement de l’équipage de Criterion compte pour un, selon Wilson. Champ de bataille en est évidemment un autre, tandis que quelques-uns des quatre autres sont probablement des projets EA Sports. (Il est possible que la longue rumeur Trilogie Mass Effect remaster occupe également une place sur la liste.)

[Source: Electronic Arts via Seeking Alpha, Eurogamer]