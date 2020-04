Nouveau jeu Battlefield confirmé pour 2021 par DICE, EA

EA et DICE continuent de publier des nouvelles de leurs franchises de tir multijoueur, comme une déclaration donnée au magasin de jeux IGN dit que le développeur travaille déjà sur un nouveau Champ de bataille jeu dont la sortie est prévue en 2021. Ceci fait suite à un post de mise à jour communautaire envoyé par le directeur créatif de DICE Dennis Brännvall discutant de la fin des mises à jour de contenu Star Wars Battlefront II. Il semble que DICE se tourne vers l’avenir, étant donné que la dernière mise à jour du contenu Battlefront II est le 25 et dernier, ainsi que l’annonce de la semaine dernière que Battlefield V’s la dernière mise à jour interviendra en été.

La déclaration faite par DICE et EA à IGN s’est ouverte en disant: «L’équipe de DICE travaille sur le Battlefield V mise à jour qui sortira cet été et poursuivra son travail sur la livraison de jeux communautaires. Alors que la vision du studio pour Star Wars Battlefront II est maintenant terminée avec le La bataille de Scarif La mise à jour, les serveurs, les défis en jeu, les événements récurrents et le support du jeu se poursuivront pendant que le jeu continue avec les joueurs et la communauté. Nous sommes impatients d’entendre les histoires des joueurs pour les deux jeux, pour les années à venir. » La déclaration s’est terminée par des informations sur l’avenir de Champ de bataille, en disant: «À plus long terme, le studio se concentre sur l’avenir de Champ de bataille que nous apporterons aux joueurs en 2021. «

Le mot initial était qu’un nouveau Champ de bataille le jeu ne devrait pas être attendu avant 2022, car DICE a subi un changement de direction en janvier. Mais les choses changent et l’état du monde est quelque peu différent de celui d’il y a même trois mois, donc DICE et EA envisagent l’avenir un peu plus vite que prévu.

le Star Wars Battlefront II mise à jour du contenu Bataille sur Scarif est sorti aujourd’hui et le dernier pack DLC pour Battlefield V est prévu dans le courant de l’été prochain.

