Nouveau film Predator venant de Dan Trachtenberg – / Film

Il est temps de polir vos crânes de trophées: le Prédateur est de retour. Un nouveau Prédateur film est en préparation aux studios du 20e siècle, avec 10, allée Cloverfield réalisateur Dan Trachtenberg défini pour diriger un script depuis Patrick Aison. L’intrigue du film est secrète, mais cela n’aura apparemment rien à voir avec Le prédateur, la suite 2018 réalisée par Shane Black.

Mise à jour: Trachtenberg lui-même est intervenu et il semble qu’il n’était pas encore prêt à ce que cette nouvelle devienne publique:

C’était censé être une surprise. J’y travaille depuis près de 4 ans maintenant. Je suis très triste que ce que nous avions en réserve pour découvrir comment vous pourriez découvrir ce film ne se produira plus. C’est une déception. Mais aussi… YAY! https://t.co/pKWz9tDAEB – Dan Trachtenberg (@DannyTRS) 20 novembre 2020

Deadline rapporte que Dan Trachtenberg dirigera un nouveau Prédateur film, et le fait est que, tout comme le prédateur lui-même, il se cachait peut-être à la vue de tous pendant tout ce temps. En 2019, on a appris que Trachtenberg allait réaliser un scénario de Patrick Aison appelé Crânes, avec la connexion suivante: « Crânes suivra une femme Comanche qui va à l’encontre des normes et des traditions de genre pour devenir une guerrière.

Maintenant, tout cela pourrait être une coïncidence, et peut-être que Trachtenberg et Aison se sont si bien entendus qu’ils ont décidé de faire un Prédateur film à la place. Mais les crânes sont une grande partie de Prédateur tradition, car le chasseur de trophées extraterrestre a l’habitude de collecter les noggins arrachés de ses victimes. Alors allons-y et supposons que Crânes et ce nouveau Prédateur sont les mêmes et que les gens derrière le film gardaient le Prédateur connexion sur le bas bas. Jusqu’à maintenant.

Ce sera le cinquième volet de la principale Prédateur franchise, et le septième si vous voulez lancer le Alien vs Predator films. Le premier était de 1987 Prédateur, réalisé par John McTiernan et avec Arnold Schwarzenegger en tant que chef d’une équipe de sauvetage paramilitaire d’élite traquée dans les jungles d’Amérique centrale par un chasseur de trophées extraterrestre. La série s’est poursuivie avec Prédateur 2, un film étrange mais intéressant de Stephen Hopkins qui a sorti le personnage extraterrestre de la jungle et le lâche dans une ville, avec Danny Glover jouant un flic sur la piste de la créature. La série principale est restée silencieuse pendant un certain temps puis a repris en 2010 avec Prédateurs, qui a trouvé un groupe de tueurs transportés sur une planète extraterrestre où ils ont été chassés par un prédateur. En 2018, nous avons Le prédateur, réalisé par Shane Black, qui a joué un rôle dans le film original. Une fois de plus, il y avait un groupe de tueurs armés face aux extraterrestres.

De tous ces films, le premier film est le favori – il est vraiment génial dans tous les domaines. Cela dit, les autres suites ont leurs moments. J’apprécie le départ du deuxième film; J’aime le concept du troisième film; et même si c’est désordonné comme l’enfer, j’ai apprécié l’humour dans Le prédateur. Cela dit, j’espère que ce nouvel opus changera un peu les choses.

