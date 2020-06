Nouveau film d’Evil Dead sur le chemin de Hole In The Ground Réalisateur

Evil Dead est de retour, mais pas comme une suite à Fede Alvarez’s refaire. Au lieu, Sam Raimi a trié sur le volet Le trou dans le sol réalisateur Lee Cronin pour diriger un nouveau film. Evil Dead acteur Bruce Campbell renversé les haricots à Empire. Le nouveau film s’appellera Evil Dead Now, et n’aura au moins pour l’instant aucun lien avec le remake, et ne présentera pas le héros de la série Ash Williams. Au lieu de cela, il racontera simplement une nouvelle histoire se déroulant dans l’univers. Il semble qu’ils aient de grands projets pour la petite franchise d’horreur qui pourrait, comme vous pouvez le voir dans les citations ci-dessous.

« Ça s’appelle Evil Dead Now. Sam a trié sur le volet Lee – il a fait un film cool appelé The Hole in the Ground. Nous allons sortir cette ventouse dès que possible. A partir de ce moment, ils doivent en quelque sorte se tenir debout sur leur propre. Ce qui est bien. Et libérateur « , dit Campbell. « Vous pourriez avoir différents héros, différentes héroïnes dans ce cas. Celui-ci sera un peu plus dynamique. Nous voulons juste garder la série à jour. Et le mantra, vraiment, est que nos héros et héroïnes ne sont que des gens ordinaires. C’est ce que nous allons continuer. «

Il me semble qu’ils veulent amener la série dans une direction d’anthologie. Ce n’est pas une mauvaise idée du tout, et s’ils ne veulent vraiment pas continuer l’histoire du remake, alors ce serait la meilleure façon de procéder. Ils devraient trouver un moyen de faire Traîne moi en enfer une quasi-partie étrange de la Evil Dead canon aussi. Lions simplement tous les univers d’horreur Raimi. Enfer, liez tout cela dans le nouveau film de Doctor Strange qu’il réalise. Mais il est passionnant de penser aux possibilités ici aussi. Espérons que ce nouveau film se réalise rapidement.

