Nouveau film d’écrivains de Quiet Place produit par Sam Raimi – / Film

Scott Beck et Bryan Woods, le duo qui a écrit Un endroit silencieux, vient de vendre son dernier projet à Sony Pictures. Le script sans titre et mystérieux est un thriller de science-fiction, et Beck et Woods produiront avec nul autre que le légendaire Sam Raimi. L’équipe de rédaction avait auparavant travaillé avec Raimi sur la série Quibi 50 états de peur.

La variété a le scoop sur le nouveau Endroit calme film d’écrivains. Et c’est mon type de scoop le moins préféré – le type qui vient avec la clause de non-responsabilité suivante: « Les détails du tracé pour l’histoire originale sont gardés secrets. » Oh génial. Je suppose que je vais simplement utiliser mon imagination, comme un chump. Beck et Woods ont confirmé la nouvelle sur Twitter et ont proclamé que le film allait être « fou » et « sauvage », donc c’est quelque chose, je suppose.

UN LIEU CALME nous a donné la confiance nécessaire pour réinvestir dans notre amour des idées originales en écrivant un autre film fou et sauvage. Voici ce script. Nous sommes ravis de lui donner vie avec nos producteurs incroyables (Sam Raimi, Debbie Liebling, Zainab Azizi) et l’équipe de @SonyPictures https://t.co/P6JPuxEkma pic.twitter.com/QGbeWhAbQE – Beck / Woods (@beckandwoods) 4 mai 2020

« Après Un endroit silencieux nous savions que nous avions la responsabilité de réinvestir dans l’écosystème d’idées originales », a déclaré Beck et Woods dans un communiqué. «Nous sommes si fiers de nous être associés à un studio qui croit en un paysage théâtral qui cherche à lancer de nouvelles histoires. Notre équipe de production chez Raimi Productions a contribué à nourrir notre vision de ce film en tant que réalisateurs avant de présenter le scénario de spécification à la ville. Sam Raimi n’est pas seulement l’un de nos héros, mais l’un des seuls cinéastes à avoir réussi à maîtriser à la fois le cinéma indépendant et le blockbuster studio. Nous ne pouvons pas imaginer un mentor plus parfait pour nous aider à faire la transition vers un grand studio de cinéma. «

Raimi a ajouté:

«Raimi Productions est fier de s’associer à Scott Beck et Bryan Woods. Ils ont dépassé toutes les attentes de mon expérience avec eux chez Quibi et nous avons la plus grande confiance dans leur brillante histoire. Je suis honoré de m’unir à nouveau avec nos partenaires de Sony Pictures. Nous avons une superproduction sauvage et passionnante que nous avons hâte de partager avec le monde. «

Je suis fan de Un endroit silencieuxet j’ai vraiment apprécié Hanter, le film d’horreur indépendant Beck and Woods a écrit et réalisé à la fois (il est diffusé sur Shudder, si vous voulez le vérifier). Dans cet esprit, je suis pour tout ce qu’ils ont ensuite, même si cela reste pour le moment incroyablement mystérieux.

