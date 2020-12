Nouveau film de Van Helsing venant de James Wan et Julius Avery – / Film

Universal poursuit sa quête pour ramener des personnages des films classiques Universal Monster. Le dernier est un nouveau Van Helsing film qui, heureusement, n’aura rien à voir avec le terrible film de 2004 mettant en vedette Hugh Jackman. Cette nouvelle Van Helsing vient du producteur James Wan et le réalisateur Julius Avery, qui a dirigé Suzerain. Van Helsing est originaire de Bram Stoker’s Dracula et a été joué à l’écran par des acteurs comme Edward Van Sloan, Peter Cushing, Anthony Hopkins et, oui, Hugh Jackman.

La date limite a le scoop sur le nouveau Van Helsing film, rapportant que Julius Avery est sur le point de réaliser et que James Wan produira. Avery réécrira également un script précédemment écrit par Eric Pearson. Les détails de l’intrigue ne sont pas disponibles pour le moment, mais on peut supposer que l’histoire impliquera le personnage de Van Helsing chassant des monstres. Chez Bram Stoker Dracula, Abraham Van Helsing est un médecin néerlandais qui est le premier à se rendre compte qu’il y a un vampire en liberté.

En 2004, Universal a tenté de lancer un ensemble Van Helsing franchise avec Hugh Jackman jouant une version plus jeune du personnage (renommé Gabriel Van Helsing pour une raison stupide). Bien que ce ne soit pas exactement un flop – il a rapporté 300,2 millions de dollars dans le monde – la réaction globale au film a été si négative qu’Universal a abandonné tout projet de suite. Maintenant, ils vont réessayer. Et tout ce que je peux dire, c’est: ne faites pas de ce film d’action générique. Ce n’est pas parce que Van Helsing est connu pour chasser les monstres que vous devez le transformer en un ass-kicker. Ce n’est pas Indiana Jones.

Ce ne sera pas la première fois qu’Universal tentera de faire revivre un Van Helsing film après le film Jackman. En 2012, on a appris que le studio développait un nouveau Van Helsing avec Tom Cruise attaché à l’étoile. Guillermo del Toro a également été mentionné comme réalisateur potentiel. Bien que cela n’ait pas fonctionné, Cruise a continué à jouer dans un autre redémarrage d’Universal Monster – La momie.

Sorti en 2017, La momie était censé être le début de tout un univers cinématographique appelé Dark Universe, inspiré de l’univers cinématographique Marvel. Le plan était de créer une série de redémarrages de films de monstres interconnectés, et Universal a publié une grande annonce révélant que des gens comme Johnny Depp et Javier Bardem devaient apparaître dans d’éventuels films. Mais La momie a été une déception et Universal a finalement abandonné l’univers sombre.

Mais les monstres vivraient pour se battre un autre jour. Parce que le studio est retourné à la planche à dessin et a engagé Leigh Whannell pour faire L’homme invisible. Le film a reçu les éloges de la critique et a rapporté 134 millions de dollars dans le monde contre un budget de 7 millions de dollars. Cela a également marqué un nouveau départ pour le studio: au lieu de créer un univers cinématographique connecté, Universal est maintenant prêt à créer des films d’horreur autonomes. Depuis L’homme invisible, un grand nombre de projets ont été annoncés: Femme invisible de la réalisatrice Elizabeth Banks; la Dracula retombées Renfield du réalisateur Dexter Fletcher; Paul Feig Armée sombre, qui est censé présenter des monstres universels classiques; Le Monster Mash, dont nous ne savons pas vraiment grand-chose; une nouvelle approche Le loup garou avec Ryan Gosling et réalisé par Homme invisible cinéaste Leigh Whannell; et un film sans titre récemment annoncé par les producteurs Phil Lord et Chris Miller sur la vedette Channing Tatum.

