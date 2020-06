Nouveau Evil Dead annoncé; réalisateur et titre dévoilés – betanewsfr

Lee Cronin (« Le trou dans le sol ») a été sélectionné pour diriger une nouvelle version du classique « Evil Dead » de Sam Raimi.

Dit comme étant sa propre chose – contrairement à une suite du récent remake, ou à une escapade de « Ash » avec Bruce Campbell – « Evil Dead Now » sonne comme s’il serait accéléré en production dès que Covid f * cks off.

Bruce Campbell, qui a joué dans trois films « Evil Dead » et un spin-off télévisé « Ash vs. The Evil Dead », a révélé la nouvelle lors d’une conversation avec Empire:

« Nous venons de décrocher avec Lee Cronin, qui écrit et réalise le prochain » Evil Dead « . Ça s’appelle « Evil Dead Now ». Sam [Raimi] triés sur le volet Lee – il a fait un film cool appelé « Le trou dans le sol. » Nous allons sortir cette ventouse dès que possible. «

Autant que nous aimons tous le héros de Campbell équipé de la tronçonneuse, rappelons-nous que le remake « Evil Dead » – qu’il n’a pas joué – était très amusant, donc ces gars-là semblent savoir ce qu’ils font ici.