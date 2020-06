NOUVEAU CORONAVIRUS!!! Un rapport révèle une nouvelle souche de coronavirus MUTATED plus nocive et infectieuse que COVID-19 !!!

Les scientifiques ont découvert une nouvelle souche de Coronavirus même lorsque le monde souffre toujours et se bat contre le roman mortel COVID-19. Des études révèlent que ce virus est plus contagieux que le nouveau coronavirus mortel et devient dominant dans le monde entier. Passons en revue le virus.

La nouvelle souche de Coronavirus a été révélée par une nouvelle étude

L’étude a été entreprise par les scientifiques du Los Alamos National Laboratory. Selon l’étude, la souche est apparue en Europe en février et s’est rapidement propagée sur la côte est des États-Unis. Il semble que depuis la mi-mars le virus domine à travers le monde. Les rapports ont également averti que le virus est très dangereux car il rend les gens vulnérables à une deuxième infection en plus de se propager plus rapidement.Le rapport de 33 pages a été publié en mai sur Biovix qui est un site Web où le travail des chercheurs est partagé par eux avant qu’il ne soit évalué par des pairs. Selon le rapport, la nouvelle souche infecte rapidement plus de personnes que les taches antérieures qui étaient sorties de Wuhan, et dans certains pays, c’était la seule souche qui était répandue en quelques semaines.

En savoir plus sur le rapport

Il est également rapporté que la nouvelle souche est plus infectieuse car elle est plus dominante que son prédécesseur. La raison de ceci n’est pas encore trouvée. Bette Korber, biologiste informatique à Los Alamos, a écrit: «L’histoire est inquiétante, car nous voyons une forme mutée du virus émerger très rapidement et devenir, au cours du mois de mars, la forme pandémique dominante. Lorsque des virus porteurs de cette mutation entrent dans une population, ils commencent rapidement à prendre le dessus sur l’épidémie locale, ils sont donc plus transmissibles.

Quatorze mutations sont identifiées par l’équipe. Les auteurs du rapport ont également déclaré qu’il était urgent de donner un avertissement précoce. Regardez la vidéo ci-dessous:

Crédits pour la vidéo: CNBC