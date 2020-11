Nous savons enfin tout sur le smartphone 5G le moins cher de Samsung, juste à temps pour sa sortie

Samsung a annoncé le mois dernier le Galaxy A42 5G, son plus abordable Smartphone 5G à ce jour. La société a déclaré que le téléphone arborait un écran Infinity-U de 6,6 pouces, qui est sa marque pour les encoches en forme de U. On nous a également dit que le combiné dispose d’un réseau de quatre caméras avec un capteur principal de 48MP, une unité ultra-large de 8MP, un module macro 5MP et une caméra de profondeur 5MP, et un jeu de tir selfie 20MP.

Le fabricant a également déclaré que le smartphone contient une batterie de 5000 mAh et repose sur un chipset octa-core associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais n’a pas révélé le nom du SoC. Maintenant que le téléphone est sur le point d’être mis en vente sur certains marchés, notamment la Thaïlande et Taïwan, la société a enfin a révélé qu’il est alimenté par le Snapdragon 750G.

La puce a deux cœurs Kryo 570 basés sur Cortex-A77 cadencés à 2,2 GHz et six cœurs Cortex-A55 fonctionnant à 1,8 GHz. Il intègre le GPU Adreno 619 et pour la connectivité 5G, nous avons le Snapdragon X52 à bord, qui prend également en charge les réseaux mmWave plus rapides.

Le Galaxy A42 5G coûte 349 £ (~ 461 $) au Royaume-Uni et est disponible dans les couleurs Prism Dot Black, Prism Dot White et Prism Dot Grey.