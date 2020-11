Avant le match de Ligue Europa jeudi (21h / live Puls 4, DAZN) à Dublin contre Dundalk, Rapid n’a pas à faire face à des jeux d’arithmétique. Le seul avantage du Hütteldorfer face aux Irlandais toujours inutiles est une victoire pour conserver les chances de se qualifier pour les seizièmes de finale. Cela devrait réussir sans l’entraîneur-chef Dietmar Kühbauer, qui n’a pas pu se rendre sur l’île verte en raison d’une maladie.

A sa place, comme dimanche à 3: 4 à Ried, l’entraîneur adjoint Manfred Nastl s’entraîne. « Nous savons de quoi il s’agit. Nous voulons marquer trois points pour pouvoir rester dans la course », a déclaré le joueur de 48 ans, soulignant qu’il était « très excité ».

Cependant, il faut tirer les leçons de l’apparence désordonnée de Ried. « Il est important d’améliorer le comportement sur la défensive et dans les duels. Si cela réussit, je suis convaincu que nous gagnerons », a déclaré Nastl.

Rapid a eu des problèmes contre l’opprimé irlandais lors de leur premier duel il y a trois semaines – au final, ce n’était que suffisant pour remporter une difficile victoire 4-3 à l’Allianz Stadium. Thorsten Schick était convaincu que Rapid offrirait une performance plus convaincante cette fois. « Nous savons où se trouvent leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. Nous avons beaucoup à faire mieux que la dernière fois, mais nous sommes très sûrs de nous et confiants », a déclaré l’ailier.

Le directeur sportif Zoran Barisic est relativement détendu sur le fait que les Hütteldorfer font face à une victoire obligatoire. « En tant que Rapid, vous avez l’habitude de faire pression. A cet égard, chaque match est tout aussi difficile pour nous », a déclaré le Viennois.

Voyages rapides en Irlande avec des problèmes de personnel majeurs

Son club s’est rendu en Irlande avec de graves problèmes de personnel. Outre Kühbauer, les blessés à long terme Dejan Ljubicic, Christopher Dibon et Philipp Schobesberger ainsi que le malade Dejan Petrovic sont portés disparus. Le malheureux Marcel Ritzmaier n’était pas non plus dans l’avion, mais le milieu de terrain pourrait être prêt à rejouer dimanche dans le derby contre l’Autriche.

Contrairement à Rapid, Dundalk a livré une répétition générale réussie. La troisième place du classement du championnat toute l’année récemment terminé a célébré une victoire 4-1 à l’extérieur contre les Bohémiens, finalistes, en quarts de finale de la Coupe d’Irlande samedi. L’entraîneur Filippo Giovagnoli a ensuite évoqué peut-être la meilleure performance de la saison des « Lilywhites ».

Si le Rapid gagne contre Dundalk et Arsenal gagne contre Molde en même temps, les Verts-Blancs pourraient définitivement fixer leur entrée en phase à élimination directe lors de leur dernière journée de match le 10 décembre à domicile contre Molde, que ce soit comment les jeux se terminent dans l’avant-dernier tour.

Ligue Europa: tableau du groupe B avant la 4e journée