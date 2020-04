Nous pouvons enfin voir la PS5 révélée en mai 2020

Si l’on en croit les dernières rumeurs, il semble que Sony finira par montrer à quoi ressemble la PS5 et plus encore en mai. Dans ce qui est, en fonction de votre POV, le secret le mieux gardé de Sony dans son arsenal, nous n’avons pas encore pu voir à quoi ressemblera finalement la PS5. Nous avons vu ici et là des photos des consoles de développement, mais rien de concret qui mérite d’être mentionné au-delà de la récente révélation du contrôleur. Cela peut changer à mesure que Daniel Ahmad a tweeté que la révélation semble finalement arriver bientôt. Du moins, c’est ce qu’il suggère en se basant sur ce qui est arrivé à l’E3.

« Avec l’E3 annulé, beaucoup des révélations / annonces prévues ont été retirées de cette seule semaine. Certaines sont maintenant beaucoup plus tôt, d’autres beaucoup plus tard. Certaines sont encore pendant la semaine E3 ofc. La première véritable vitrine console / jeux de nouvelle génération est C’est la seule fois où j’ajouterai une mise en garde, pour la dernière phrase dans ce cas, car nous vivons une situation sans précédent et c’est la seule fois où des facteurs externes tels que COVID-19 pourraient réellement changer les plans à la dernière minute. Mais nous verrons. «

Chronique de jeux vidéo rapporte également que Sony a changé sa révélation de la PS5, et il semble que sur la base de la façon dont ils ont changé certains de leurs autres plans, nous pourrions voir une révélation appropriée le mois prochain. Si nous le faisons, ce sera un soulagement car Sony a joué ses cartes près de la poitrine et a fonctionné selon son propre horaire. Nous savions déjà qu’ils ne feraient pas partie de l’E3 2020, donc la probabilité qu’ils fassent une PS5 révèle cette semaine est assez ridicule. Il est plus probable, surtout si la société voulait jouer avec l’E3 et toutes les autres sociétés qui seraient là, de faire une révélation précoce de toute façon non liée à l’événement de Los Angeles. Donc, cela ne nous choquerait pas du tout si cela avait pu être un plan secret pour toujours. La PS5 devrait sortir cette saison des fêtes.