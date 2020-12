Nous pourrions voir le chargeur MagSafe Duo d’Apple arriver à temps pour Noël

Ce n’est pas une date de sortie officielle et a été découvert en Suisse dans un magasin nommé Digitec Galaxus. Ce dernier est un «revendeur agréé Apple» et prend des précommandes pour le chargeur. Le site Web de Digitec Galaxus indique que le Duo Charger sera expédié ou disponible pour un ramassage en magasin entre le 21 et le 29 décembre. Il est donc possible que dans moins de trois semaines à partir de maintenant, le chargeur MagSafe soit en route pour les consommateurs.

Apple compte vraiment beaucoup sur MagSafe pour aider à augmenter les ventes d’accessoires iPhone. Le Duo Charger fait partie d’une gamme qui comprend des portefeuilles et des étuis qui collent magnétiquement (certains disent par magie) à l’arrière d’un modèle d’iPhone 12. Nous prévoyons qu’entre Apple et les fabricants d’accessoires tiers, MagSafe pourrait fournir aux utilisateurs d’iPhone des fonctionnalités intéressantes et utiles à l’avenir.

Le chargeur MagSafe Duo pourrait être lancé dès le 21 décembre

Le chargeur MagSafe Duo est vendu dans l’Apple Store en ligne à 129 $ ou 12 paiements mensuels de 10,75 $. La liste n’inclut aucune date de sortie et indique qu’elle sera bientôt disponible.