Nous passons en revue le plateau roulant et le miroir du chien

Nous adorons découvrir les produits des gens raffinés de Dog Might, et récemment, ils nous ont envoyé quelques nouveaux articles à essayer pour examen. La dernière fois que nous avons examiné quelque chose de la société, ils nous ont envoyé un incroyable écran Valhalla qui rendrait n’importe quel DM heureux de se montrer et de jouer à des jeux de table avec. Sans parler de leur Token Shield qui est devenu un incontournable des jeux auxquels je participe maintenant. Nous avons maintenant le plaisir de revoir un de leurs Rolling Trays ainsi qu’un Looking Glass. Mais dans quelle mesure résistent-ils aux produits précédents? Nous avons joué quelques matchs avec des amis et à la maison pour les tester.

Commençons par le Rolling Tray. Donc, à première vue, cette chose est une œuvre d’art. Nous avons eu la chance de pouvoir choisir à l’avance le type de bois et le design que nous voulions pour la revue, donc pour vraiment montrer de quoi il est capable en termes de design, nous avons demandé un motif de flammes avec un bouleau à flamme rubis, qui met vraiment en valeur l’œuvre d’art et donne au plateau un joli point culminant. Ce plateau particulier mesure 11 « x 11 » avec une profondeur de 1,75 « , vous donnant beaucoup d’espace pour rouler avec suffisamment de profondeur dans la boîte pour qu’à moins que vous ne lanciez vraiment avec force, les dés resteront dans la boîte.

Je creuse vraiment ces flammes sur le côté parce que parfois, quand vous les regardez, elles semblent être des racines qui sortent du sol pour vous attraper et d’autres fois, elles semblent vous mettre le feu. Le métier et le soin qui ont été nécessaires pour créer ce modèle doivent être reconnus. Avec d’autres entreprises qui font ce genre de travail, cela aurait simplement été gravé ou gravé sur le côté. C’est cool d’avoir un design qui est en 3D et qui vous saute aux yeux. Vous donne quelque chose que vous glissez les doigts pendant que vous écoutez l’histoire et déterminez votre prochain mouvement. Ou tout simplement cool et donne plus de sensation à la pièce pendant que vous jouez.

Les coins du plateau sont maintenus par un ensemble de pieds en métal de 2 « qui le maintiennent. Il n’est pas simplement assis sur la table comme un morceau plat, il est maintenu au-dessus. Il constitue un excellent moyen de stocker des objets en dessous si vous avez besoin de faire de la place. J’ai fait la conception de ceux-ci car ils ont l’impression d’appartenir aux flammes.

La doublure à l’intérieur est également assez cool pour celui-ci. Le design qu’ils nous ont donné pour cette revue est Black Dragonhide. Comme vous pouvez le voir, il imite à quoi ressemblent généralement les écailles de dragon dans les créations artistiques et le folklore. C’est vraiment cool de voir ce genre de motif dans le bac. Lorsque j’ai testé cela, j’ai utilisé à la fois des dés métalliques et polyédriques. Le polyèdre avait un peu plus de rebond que la normale en frappant le plateau, ce qui était assez amusant à regarder. Pendant ce temps, les dés en métal frappaient fort et roulaient un peu, mais n’avaient pas autant d’effet dramatique. Dans l’ensemble, je pensais que c’était un excellent plateau qui fait bien le travail. Vous devrez peut-être un peu plus de force sur les dés métalliques si vous recherchez un vrai hasard, mais pas trop pour endommager la doublure. Les plateaux à rouler Dog Might commencent à environ 104 $.

Le deuxième article de Dog Might était le miroir. Le nom de cette boiserie particulière est assez simple, car vous stockez vos dés dans un plateau de maintien que vous pouvez voir à travers, au lieu de simplement les jeter dans un sac ou dans un coffre à dés où les yeux ne peuvent pas forcer. Il s’agit bien plus d’une version sophistiquée de ce dernier pour montrer ce que vous apportez à la fête.

Nous allons commencer par la partie en verre, car vous avez le choix de ce que vous devez graver sur le dessus. Pour celui que nous avons reçu, ils sont allés avec un motif appelé Arcane, qui consiste à canaliser plus de classes de lanceurs de sorts comme Wizard, Witch, Warlock, Druid, Cleric, Bard, etc. Le verre lui-même a un petit mais puissant aimant dans chaque coin , conçu pour sécuriser les dés lorsqu’il s’enclenche. Ceux-ci font bien le travail, la plupart des choses accidentelles sont prises en charge, mais cela ne tiendra pas si vous décidez d’être énergique à ce sujet.

La boîte elle-même est plutôt jolie. Encore une fois, celui-ci nous est venu dans la couleur du bois de bouleau flamme rubis, ce qui convient parfaitement à ce design. La boîte mesure environ 6 3/4 « x 3 1/2 » et est conçue pour contenir idéalement trois jeux de dés sur les trois rangées créées à l’intérieur de la boîte. La capacité réelle pour l’ensemble de dés standard que vous utiliseriez dans un RPG de table est de 30 dés si vous allez polyédrique ou 24-27 dés en métal. En théorie, vous pouvez stocker les dés de base dont vous avez besoin pour un jeu, plus quelques extras et un tableau de dés D6, car ce sont les plus utilisés au combat dans toutes les classes.

Je trouve que le miroir est un petit produit incroyable qui, bien que fonctionnel, est clairement plus pour le spectacle. Vous pouvez facilement obtenir un coffre à dés ou une boîte à thème, ou même une gaine de dragon de Dog Might pour transporter vos dés dans un récipient fermé. Le but entier d’obtenir un miroir est de montrer ce que vous avez. Ce que nous n’allons pas nier, c’est plutôt cool. C’est le genre d’étui de transport dont les gens sont fiers. Le genre de boîte que vous vouloir les gens savent que vous jouez à un RPG. Donc, si vous aimez ce genre de flash et de lumière parasite, ou si vous recherchez plus de style, c’est celui qu’il vous faut. Les boîtes Looking Glass commencent à 35 $.

