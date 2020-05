Nous offrons Adieu à plus de voitures Nissan en Inde

Nissan a maintenant officiellement abandonné les Micra Active, Micra et Sunny à l’ère BS6 après le Terrano qui a été interrompu plus tôt ce mois-ci. Toutes les voitures ont été abandonnées en raison de ventes médiocres.

Nissan a abandonné le Terrano en Inde plus tôt ce mois-ci et maintenant, ils ont officiellement arrêté trois autres voitures du marché indien à l’ère BS6. Cela inclut la Nissan Micra, la Micra Active et la Sunny. Ces voitures commençaient à montrer leur âge au cours de leurs dernières années et avec des chiffres de vente en baisse, il n’y avait pas beaucoup de raisons pour Nissan de mettre à jour ces voitures aux normes d’émissions BS6 plus strictes.

Nissan a abandonné la Micra et la Micra Active en Inde à l’époque BS6.

La Nissan Micra était une voiture très populaire lors de son introduction. Avec des dimensions compactes, c’était un runabout parfait pour la ville et il avait aussi l’air plutôt bien. Cependant, Nissan n’a pas mis à jour le produit au fil des ans et il se sent naturellement démodé. La gamme de Nissan en Inde a commencé avec la Nissan Micra Active. Il était propulsé par un moteur à essence de 1,2 L produisant 68 ch et 104 Nm de couple. Une boîte manuelle à 5 vitesses était la seule transmission proposée.

Fait intéressant, ce même groupe motopropulseur fonctionne également sur les Datsun Go et Go +. Le groupe motopropulseur a été mis à jour aux normes BS6 pour les voitures Datsun, mais Nissan a décidé de ne pas offrir dans la Micra Active. La voiture a donc été abandonnée. Après la Micra Active, Nissan a eu la Micra qui a été présentée comme un lifting pour l’ancienne et était plus moderne. Cette Micra plus moderne était propulsée par le même moteur que l’Active mais elle s’est améliorée pour développer plus de puissance à 77 ch. Il était également proposé avec un moteur diesel K9K de 1,5 L de Renault produisant 64 ch et 160 Nm de couple.

Nissan a également abandonné le Sunny en Inde. Toutes les voitures ont été abandonnées en raison de ventes médiocres.

Maintenant, Renault a déjà débranché leurs moteurs diesel en Inde. Ainsi, le diesel Micra a naturellement vu sa disparition, mais Nissan n’a pas non plus mis à jour le moteur à essence aux normes BS6 et même la Micra premium a ainsi été retirée du marché indien. Enfin, nous arrivons au Nissan Sunny. La Sunny était à nouveau une voiture très populaire et était particulièrement connue pour son énorme espace intérieur. Le Sunny avait deux options de groupe motopropulseur en Inde – une essence de 1,5 L et un moteur diesel de 1,5 L. Le moteur à essence a de nouveau été proposé dans deux états d’accord.

La version manuelle de ce moteur à essence a produit 99 ch de puissance, mais Nissan a également offert une option de boîte de vitesses CVT avec laquelle, le moteur a produit 101 ch. Le moteur diesel de 1,5 L produit 86 ch et 200 Nm de couple maximal. Le Sunny a cependant perdu de son attrait avec l’âge et avec une demande insuffisante pour la voiture, Nissan a débranché cette berline. Avec l’arrêt de ces trois voitures, Nissan a supprimé ses produits vieillissants en Inde.

Il est également très improbable que ces voitures reviennent un jour car la Micra et la Sunny vendues à l’international sont basées sur une toute nouvelle plate-forme et il pourrait être assez coûteux de les fabriquer en Inde. Actuellement, Nissan n’a que les Kicks et la GT-R Sportscar en vente en Inde à l’époque BS6. Cependant, Nissan envisage de mettre à jour sa gamme à nouveau. Les Kicks recevront bientôt un nouveau moteur turbo-essence de 1,3 L du Duster et Nissan travaille également sur un nouveau SUV sous-compact, en particulier pour le marché indien.