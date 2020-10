« Nous nous sommes presque tués »

Night Cat Raquette Anti-moustiques électrique Permet de Se débarrasser des moustiques, Mouches et Autres Insectes Volants Rechargeable par USB Éclairage LED( pack of 2), Bleu

⚡【Hautement Efficace et Largement Utilisée】⚡Tension de sortie de 3000 V permettant de tuer facilement les insectes s'ils touchent la maille électrique. Largement utilisée pour différents types d'activités intérieures et extérieures telles que le jardinage, la plage, le camping, les barbecues, etc ⚡【Système d'éclairage à LED】⚡Ampoule LED intégrée vous permettant de repérer, d'attirer et de tuer les insectes mais également d'éclairer le chemin. Les autres ampoules LED servent de témoins lumineux et indiquent le bon fonctionnement et la charge complète ⚡【Batterie Au Lithium Intégrée Rechargeable par USB】⚡La batterie au lithium 18650 intégrée présentant une capacité de 1000 mAh permet une utilisation continue longue durée après seulement une charge complète. Le chargement par USB facilite la recharge : vous pouvez charger votre raquette n'importe où et n'importe quand et ne plus vous inquiéter de la sécurité ⚡【Sécurité Accrue】⚡Les grilles de protection de chaque côté permettent non seulement de protéger la maille électrique centrale des dommages mais également d'éviter de donner des chocs électriques aux personnes ⚡【Qualité Garantie】⚡Des matériaux ABS neufs donnent à cette raquette un look brillant et vif. Le cadre ferme assure une durabilité optimale