Lors de son retour en équipe nationale autrichienne, Marko Arnautovic a effectué dimanche une mission de 30 minutes contre l’Irlande du Nord. Mercredi en finale de la victoire de groupe de la Ligue des Nations à Vienne contre la Norvège, cela peut être plus au goût des Viennois. Il était « en forme à 100% » pendant 90 minutes, a déclaré Arnautovic lundi à Vienne.

L’attaquant a récemment dû faire face à des plaintes physiques à son Club Shanghai SIPG, raison pour laquelle il ne faisait pas partie de la formation de départ en demi-finale de la ligue chinoise. « Il y a toujours eu des problèmes de genou, y compris des problèmes musculaires. »

Par conséquent, Arnautovic s’est assis sur le banc en consultation avec l’entraîneur Vitor Pereira. « Il a besoin de joueurs sur le terrain qui soient à 100% en forme. Cela n’a rien à voir avec le fait que je ne suis pas bon avec le club ou l’entraîneur. Tout est au plus haut niveau, nous nous aimons tous beaucoup, tout s’est bien passé. cette saison », a assuré le joueur offensif.

Le changement n’est pas une option pour Arnautovic

Un changement de club n’est pas une option pour Arnautovic. « Je suis heureux là-bas. Il y a encore des appels et des rumeurs, mais je ne suis pas intéressé. J’ai un contrat là-bas et je suis content. » Il s’est bien installé en Chine, a déclaré l’ÖFB International à 86 reprises (26 buts). « C’est juste une culture différente, j’aime juste ça. Tout est très bien organisé, vous y vivez une vie organisée. » Selon Arnautovic, la pandémie de coronavirus en Chine a pratiquement été surmontée. « Tout est normal là-bas. »

Notamment à cause de cela, Arnautovic sera probablement accompagné de sa famille à son retour en Chine – l’heure exacte est encore ouverte – qui lui a cruellement manqué ces derniers mois. « Je veux vraiment l’emmener avec moi. » La star de l’ÖFB a récemment perdu sept kilos et demi en Chine. « Je veux jouer au football le plus longtemps possible et rester en forme, bien dormir, travailler dur sur moi-même et bien manger », a déclaré Arnautovic.

Le joueur de 31 ans a démontré sa bonne condition physique après son remplacement contre l’Irlande du Nord lorsqu’il a donné un nouvel élan et préparé de manière optimale le but gagnant pour le 2-1 d’Adria Grbic. « La première chose que j’ai ressentie a été une bonne et agréable sensation d’être de retour sur le terrain. Mon travail est de tout donner pour l’équipe et de les aider et je pense que cela a bien fonctionné. »

L’accent est désormais entièrement mis sur le match de mercredi contre la Norvège. Arnautovic est relativement peu intéressé par le fait que les Norvégiens doivent voyager avec une équipe B. « Nous devons regarder ce que nous voulons faire. Notre objectif est de trois points », a souligné l’attaquant.

