«Nous ne pouvons pas laisser les étudiants souffrir en silence»

Les organismes de bienfaisance LGBT exhortent le gouvernement à veiller à ce que les enfants trans et queer ne «supportent pas le poids» des réductions de financement alors que des millions de livres sont retirées des projets de lutte contre l’intimidation LGBT. tirée à sa fin alors que les ministres ont reconnu que les élèves LGBT sont confrontés à des niveaux plus élevés d’intimidation qui affectent leur bien-être après leurs années d’école, a rapporté BBC News. Une série de projets couronnés de succès sont nés du programme du Bureau de l’égalité du gouvernement pour le Fonds pour le défi homophobe, biphobe et transphobe, lancé en 2014. Plus de 4 millions de livres sterling ont été dépensés pour soutenir le groupe statistiquement vulnérable des Le gouvernement a discrètement mis fin au financement du programme en mars, provoquant l’indignation des associations caritatives qui ont vu près de la moitié des élèves LGBT encore victimes d’intimidation parce qu’ils étaient eux-mêmes, ainsi qu’une augmentation inquiétante de l’intimidation transphobe. Nancy Kelley, Stonewall, directrice générale, a déclaré que l’organisation caritative avait trouvé une corrélation directe entre l’intimidation LGBT et la mauvaise santé mentale de ceux qui ont lutté. «Les jeunes LGBT sont toujours confrontés à des problèmes importants lorsqu’ils sont eux-mêmes dans les écoles anglaises», a-t-elle déclaré. «Notre dernier rapport scolaire a révélé que près de la moitié des élèves LGBT – 45% – sont toujours victimes d’intimidation parce qu’ils sont eux-mêmes. Lorsque l’intimidation n’est pas abordée, elle peut avoir un effet profondément dommageable et durable sur les jeunes. Nous savons que les personnes LGBT sont affectées de manière disproportionnée par une mauvaise santé mentale, et cela est en partie dû à la façon dont ils ont été traités à l’école. Trois quarts des élèves disent qu’ils ne signaleraient pas l’intimidation à un enseignant (Photo: David Davies / PA Wire) » Il est crucial que ce gouvernement investisse de l’argent dans le financement de programmes de lutte contre l’intimidation LGBT à travers l’Angleterre. Nous ne pouvons pas laisser les élèves souffrir en silence. »Récentes controverses Afin de mieux éduquer les écoles sur les identités LGBT, le gouvernement a rendu obligatoire l’éducation à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre dans les écoles secondaires depuis la rentrée scolaire en septembre, tandis que les écoles primaires En 2019, des mois de manifestations contre l’enseignement des identités LGBT dans les écoles primaires de Birmingham et de Manchester ont dû être annulés par une décision du tribunal, ce qui a attisé les craintes que l’intimidation homophobe pourrait augmenter dans les zones qui avaient été témoins de dissidence. Le militant LGBT Edan Powell (à droite) discutant avec le manifestant Zafar Majid, qui avait fait campagne contre l’éducation relationnelle à l’école Anderton Park de Birmingham en 2019 (Photo: Richard Vernalls / PA Wire) Joe Nellist de la Fondation LGBT a déclaré: «Nous sommes très déçus pour voir le financement du gouvernement pour des projets visant à prévenir l’intimidation anti-LGBT prendre fin. Nous savons que l’intimidation des personnes LGBT est malheureusement trop courante dans les écoles britanniques, et que cela a des impacts qui se font sentir plus tard dans la vie. «Nous savons de nos utilisateurs de services que les élèves LGBT qui ont été victimes d’intimidation parce qu’ils sont LGBT sont plus susceptibles de se faire délibérément du mal et de tenter de se suicider que ceux qui n’ont pas été victimes d’intimidation, et moins susceptibles de poursuivre leurs études. Quarante-cinq pour cent des jeunes victimes de harcèlement anti-LGBT n’en parlent jamais à personne. Nous appelons le gouvernement à reprendre les travaux financés essentiels pour éradiquer le harcèlement anti-LGBT dans chaque école. »Une nouvelle étude a indiqué que près de la moitié des élèves LGBT + en Angleterre ne se sentent pas en sécurité à l’école, et plus d’un tiers se disent homophobes et transphobes L’intimidation est courante, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’impact possible sur la santé mentale des élèves.Une étude publiée mercredi a révélé que les lycéens gays, bisexuels et transgenres étaient deux fois plus susceptibles (42%) de signaler ce type d’intimidation que les élèves non LGBT +. Selon l’agence de presse Reuters, plus de 6000 étudiants ont été interrogés dans 90 écoles par une association caritative d’éducation LGBT + Diversity Role Models (DRM). «Quand vient le temps de piquer un sou gouvernemental, les LGBT et les autres personnes marginalisées sont souvent les premiers à devoir en supporter le poids», a déclaré Cara English, responsable de l’engagement public à l’association de jeunesse transgenre Gendered Intelligence à i. «Les ministres ont déclaré ouvertement qu’ils savaient que la perte de ce financement signifierait davantage de harcèlement contre les jeunes LGBT, ce qui suggère une complaisance à aller de l’avant avec la réduction des fonds. «Nous devons faire tout ce que nous pouvons en tant que pays pour mettre fin au fléau de l’intimidation dans les écoles, pour nous assurer que tous nos jeunes sont en sécurité et heureux lorsqu’ils reçoivent une éducation, qu’ils soient LGBT ou non. Sachant que c’est un problème grave dans les écoles, décider de s’en laver les mains, c’est tout simplement prendre le parti de l’intimidateur », a-t-elle ajouté. Le Bureau de l’égalité du gouvernement avait financé plusieurs programmes bien accueillis qui ciblaient spécifiquement l’intimidation LGBT coûtant au moins 4 millions de livres sterling depuis 2014, a rapporté BBC News. Le ministère a déclaré que le financement devait toujours prendre fin cette année, mais a déclaré qu’il «ferait progresser tout le travail de lutte contre l’intimidation». Un porte-parole du Bureau de l’égalité du gouvernement a déclaré: «Le fonds de subvention anti-intimidation, qui a fourni 2250 écoles à travers le pays avec du matériel et une formation, devait toujours se terminer en mars 2020. «Le ministère de l’Éducation fera progresser tous les travaux de lutte contre l’intimidation, parallèlement à la mise en place d’une éducation sur les relations statutaires dans toutes les écoles primaires et sur les relations et l’éducation sexuelle dans tous écoles secondaires. »

