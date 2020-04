Nous devrions commencer à voir des jeux de nouvelle génération bientôt, au moins de Microsoft

On ne peut nier que 2020 a été une année étrange (combien de façons différentes puis-je trouver pour écrire ce sentiment encore et encore?), D’autant plus que c’est censé être la version finale des consoles de prochaine génération. Alors que Sony et Microsoft restent déterminés à « Holiday 2020 » pour les versions PS5 et Xbox Series X malgré la pandémie créant des préoccupations notables, les fans sont à l’affût de toutes les nouvelles, rumeurs, fuites et rapports qu’ils peuvent mettre la main sur. Mais avec un peu plus de six mois avant les prétendues dates de sortie, quelle est la prochaine étape? Selon Phil Spencer de Microsoft, ce sont les jeux de nouvelle génération.

Hier, nous avons examiné les plans de partage continu jusqu’au lancement. L’équipe fait un excellent travail et s’adapte. Je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par les plans Xbox. Nous vous avons entendu, vous voulez la transparence / l’authenticité. Nous prévoyons de continuer à montrer de cette façon, la prochaine étape n’est pas trop d’attente (jeux) – Phil Spencer (@ XboxP3) 23 avril 2020

Interrogé par un fan sur la façon dont l’équipe se sentait à propos des plans de partage de nouvelles informations avant le lancement, Spencer a répondu en disant que l’équipe s’adaptait aux conditions actuelles et qu’il « n’avait jamais été aussi enthousiasmé par les plans Xbox ». Il reconnaît le désir des fans pour la «transparence» et «l’authenticité» de l’équipe concernant la prochaine génération et dit que la prochaine étape n’est «pas trop d’attente». Et quelle est cette prochaine étape? Ce sont les jeux.

Microsoft est notamment en avance sur Sony en ce qui concerne la présentation de sa console de nouvelle génération, la Xbox Series X. Elle a déjà révélé la conception physique de la console et a commencé à détailler des fonctionnalités uniques qui ont du sens pour les joueurs, telles que la fonctionnalité de suspension / reprise pour plusieurs jeux à la fois et le système «Smart Delivery» qui garantit que les joueurs n’ont besoin d’acheter qu’une seule copie d’un jeu pour y accéder sur n’importe quelle console Xbox, de cette génération ou suivante. Sony, quant à lui, est resté résolument avare de détails, révélant seulement une poignée de détails hautement techniques qui intéressent les développeurs et les personnes qui aiment les spécifications techniques, mais qui manquent d’un certain flair marketing pour le grand public. Il a révélé le nouveau contrôleur DualSense unique, mais n’a pas encore plongé dans des fonctionnalités spécifiques qui différencieront vraiment la PS5 pour les joueurs.

Alors que des rumeurs surgissent selon lesquelles des révélations de nouvelle génération arriveront en mai, Phil Spencer confirme essentiellement que nous pourrons enfin voir certains jeux de nouvelle génération en action, du moins du côté de Microsoft. Qu’il fasse référence aux exclusivités Xbox ou s’il y aura des titres tiers présents dans les révélations reste à voir. Des tiers révélant leurs jeux via Microsoft peuvent forcer Sony à commencer à dévoiler davantage sur la PS5 afin que le marketing puisse inclure la marque PS5. Il y a eu un épisode notable de Cyberpunk 2077 ne pas être en mesure de parler pleinement de ses plans de nouvelle génération en raison du fait que Sony garde le couvercle sur certains détails de la PS5.

Il est également possible que des révélations de tiers soient alignées pour coïncider avec – ou atterrir juste après – Sony commence enfin à vraiment détailler la PS5 et ses plans de lancement de nouvelle génération. Quelques jeux limités ont été autorisés à être confirmés pour la plate-forme de nouvelle génération, y compris Godfall, mais de nombreux développeurs doivent attendre la levée des embargos et des NDA spécifiques, Sony lui-même révélant d’abord des fonctionnalités spécifiques avant de pouvoir parler davantage de ses propres jeux sur la plate-forme. Avec COVID-19 qui aurait bouleversé les plans marketing PS5 qui étaient en place, cela pourrait être une grande raison pour laquelle nous n’avons pas encore beaucoup parlé spécifiquement des jeux de prochaine génération.

Quoi qu’il en soit, Microsoft se prépare à présenter bientôt les jeux de nouvelle génération, et ne vous attendez pas à ce que Sony soit trop loin derrière, surtout si des tiers commencent à ajouter à la conversation avec des titres multiplateformes. «Pas trop d’attente», ne peut pas fixer un calendrier précis, mais l’attente énoncée ici est des semaines plutôt que des mois.