«  Nous devons vider ce perdant  » Trump

Stephen Colbert avait un message de la veille électorale en clair pour l’Amérique lors de l’épisode de lundi de «The Late Show», et sans surprise le point primordial: le pays doit abandonner Trump une fois pour toutes.

Ou comme il l’a dit tout simplement à la fin du monologue de 11 minutes et 3 secondes: «Nous devons vider ce perdant.

Plus tôt dans la séquence, Colbert a pris un moment pour noter que, quelle que soit l’anxiété que ressentent des millions d’Américains en ce moment, il est en fait le plus calme qu’il ait été depuis longtemps.

«Je suis le plus détendu depuis des mois parce que, à 11 h 38 la veille des élections, qu’est-ce que tu vas faire? Je pense que nous pouvons officiellement dire que nous avons donné une chance à Donald Trump. Jared, vous avez 22 minutes pour parvenir à la paix au Moyen-Orient », a déclaré Colbert.

L’argument de Colbert était qu’il n’est vraiment pas exagéré de dire que la démocratie telle que nous la connaissons est en fait en jeu. « C’est un test de la force des électeurs américains – mais aussi des institutions que nous avons construites », a déclaré Colbert. «Ce président a dévoilé de nombreuses faiblesses dans notre gouvernement, mais il doit simplement tenir bon pour une dernière course.

L’animateur de «Late Show» a frappé un ton plus sérieux dans certaines parties de son message, tout en continuant à tisser des blagues le cas échéant.

Voici un extrait de l’avertissement Trump de Colbert:

«Vous voyez, je pense que tout le monde a pris sa décision – en 2017, en fait. Avez-vous vu les chiffres d’approbation de Trump? C’est plus plat que le Black Rock Desert. Vous pourriez établir un record de vitesse terrestre à 44% », dit-il. « Donc, pour citer Jim Lovell d’Apollo 13, » Isaac Newton est maintenant aux commandes. » Nous sommes sous l’emprise des forces gravitationnelles de la démocratie, qui nous poussent vers les résultats. C’est comme si notre pays était un objet de l’espace lointain tombant vers un trou noir – soit nous allons être aspirés à l’horizon des événements dans un puits de corruption auquel même les douves ne peuvent échapper, soit nous utiliserons bien cette gravité pour lancez-vous et prenez de la vitesse et partez dans une toute nouvelle direction. Peut-être que cette planète où vit Baby Yoda, il est mignon.

Colbert a également parcouru une longue liste de choses folles que Trump dit depuis des mois sur la validité et l’intégrité de l’élection, ainsi que sur la façon dont il a même fait allusion à une victoire prématurée.

Regardez le clip entier en haut de la page.