Nous avons presque eu deux versions différentes de Star Wars: Galaxy’s Edge – / Film

Star Wars: Galaxy’s Edge est ouvert à Disneyland et à Disney World depuis plus d’un an maintenant. Bien que Disney World ait ouvert leur Guerres des étoiles agrandissement un mois après Disneyland, les deux espaces de parcs à thème sont pratiquement identiques dans leur création (à l’exception de quelques choix esthétiques ici et là). Cependant, il fut un temps où Walt Disney Imagineering avait envisagé de faire chacun des Guerres des étoiles terres très différentes les unes des autres.

Le registre du comté d’Orange (via WDW News Today) a repris les dirigeants de Walt Disney Imagineering Scott Trowbridge et Robin Reardon s’exprimant lors d’une webémission d’étude de cas par la Themed Entertainment Association. Au cours de leur discussion, ils ont abordé le développement de Star Wars: Galaxy’s Edge, y compris les idées qu’ils ont écartées depuis le début.

Tout d’abord, Trowbridge a expliqué pourquoi ils avaient décidé de créer un monde entièrement nouveau Guerres des étoiles les fans n’étaient jamais allés auparavant plutôt que de livrer des lieux familiers des films. Il a dit:

«Dès le début, vous pouvez imaginer les conversations que nous avons eues sur Tatooine, Hoth ou Dagobah – tous ces lieux classiques que nous avons vus dans la narration de Star Wars dans le passé. Mais pour nous, dès le début, nous avons dit: «Non, nous ne voulons pas faire cela. Nous voulions construire un lieu qui donne l’impression que c’était le point de départ idéal pour votre aventure. Un endroit plein d’opportunités, plein de possibilités.

Ayant été à Star Wars: Galaxy’s Edge, je dois dire qu’il y a quelque chose de beaucoup plus immersif dans l’exploration d’un nouvel endroit comme si vous étiez un personnage du Guerres des étoiles l’univers plutôt que de suivre les mêmes chemins que les personnages ont déjà dans les films. C’est une expérience de jeu de rôle en direct dans un univers que vous aimez.

À un moment donné, la création d’un nouveau monde pour Star Wars: Galaxy’s Edge était presque beaucoup plus compliquée que de construire deux fois la même extension de parc à thème. Trowbridge a révélé qu’il y avait eu des discussions préliminaires sur la création de différentes versions de Star Wars: Galaxy’s Edge dans chacun des parcs à thème Disney aux États-Unis. Il a rappelé:

«Nous avons eu un moment où nous avons envisagé de construire un projet différent à chaque endroit, mais ce fut un moment très court. Nous avons assez vite compris que la bonne chose à faire était de construire des versions sœurs du même endroit sur chaque côte. Nous savions que ce serait plus inefficace de concevoir deux choses différentes. Nous avons construit deux de tout en même temps. »

En plus d’être plus efficace, je suis sûr que c’était moins coûteux. Bien que le fait d’avoir deux versions différentes de Batuu ait pu inciter encore plus les fans de parcs à thème à faire tout leur possible pour assister aux deux versions de Galaxy’s Edge, cela a peut-être également favorisé l’une par rapport à l’autre, souillant l’expérience pour certains.

Malheureusement, vérifier l’un ou l’autre des emplacements de Star Wars: Galaxy’s Edge a été un peu en panne cette année grâce à la pandémie de coronavirus. En fait, la version Disneyland approchera bientôt d’un marqueur où elle aura été fermée plus longtemps qu’elle n’a été ouverte. Pendant ce temps, Disney World reste ouvert en Floride, un État qui a enregistré plus de 5800 nouveaux cas de COVID-19 hier, portant le nombre total de cas jusqu’à présent à plus de 858000. Ce n’est pas grave, car le gouverneur Ron DeSantis a employé un chauffeur Uber anti-masque / blogueur sportif sans informations d’identification ni expérience pertinentes pour analyser les données de coronavirus pour l’État. Tout va bien!

