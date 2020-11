Nous avons la 5G, alors quelle est la prochaine étape pour les smartphones?

Cet article peut contenir des opinions personnelles et des opinions de l’auteur.

2020 est à peu près terminé en ce qui concerne les principales versions de smartphones. Et s’il y a une chose qui s’est démarquée parmi les produits phares cette année, c’est la 5G. Des iPhones aux Galaxies en passant par les pixels, la 5G était au centre de chaque présentation. C’était la chose qui nous enthousiasmait cette année.

Mais le fait de savoir si la 5G est réellement excitante n’est pas ce dont nous allons parler ici. Au lieu de cela, nous nous tournerons vers l’avenir, plus spécifiquement 2021, et quels smartphones tenteront de capter notre attention (et notre argent) l’année prochaine.

Les fabricants savent qu’ils ne pourront pas traire la 5G avant un an. Des sauts technologiques comme celui-ci ne peuvent se produire qu’une fois par décennie, mais les utilisateurs sont déjà fatigués d’en entendre parler.

Alors, imaginons que nous sommes 2021 et Samsung, Apple et l’entreprise cherchent à nous vendre le prochain téléphone de 1000 $ qu’ils ont fabriqué. Ont-ils un atout dans leur manche, ou sommes-nous sur le point de rencontrer les sorties avec des bâillements et de garder nos téléphones pendant une autre année?

Caméras selfie sous écran: réalité ou fiction en 2021?

Le look que nous attendions

Ce que de nombreux passionnés de technologie attendent avec impatience, ce sont de véritables écrans sans cadre, sans encoche et sans abri, sans caméras motorisées ni autres gadgets. Nous voyons des prototypes et des brevets pour les caméras sous-écran depuis un certain temps maintenant, mais si l’on en croit les fuites, Samsung Les produits phares du Galaxy S21, certains des premiers téléphones premium à être lancés en 2021, auront toujours des écrans perforés. Cela laisse un peu de place au Galaxy Note 21, mais pas beaucoup.

Bien sûr, il est probable qu’un ou plusieurs fabricants chinois lancent un téléphone avec une caméra sous-écran, mais cela n’aura pas beaucoup d’importance si vous ne les voyez jamais dans la chair. De plus, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, ceux-ci s’accompagnent d’un sacrifice important en termes de qualité d’image.

Donc, si Samsung, le principal fabricant d’écrans pour smartphones, n’est pas encore prêt, nous devrions probablement le supprimer de notre liste pour le moment.

Puces 5 nm, rendez à nouveau la vie de la batterie!

Oui, Apple a déjà des téléphones sur le marché avec des puces 5 nm, mais il les a associés à des batteries plus petites, nous ne savons donc pas encore quel est le véritable potentiel d’économie d’énergie de la nouvelle architecture. Qualcomm est sur le point d’annoncer le sien Puce phare de 5 nm le mois prochain et elle alimentera sûrement les téléphones Android les plus chers. La bonne nouvelle est que du côté d’Android, il est hors de question de réduire la capacité de la batterie.

Et bien que cette année, les améliorations de la durée de vie de la batterie aient été quelque peu annulées par les affichages à taux de rafraîchissement élevé, l’année prochaine, le Snapdragon 875 plus efficace et le modem Snapdragon X60 pourraient facilement ajouter quelques heures d’autonomie, même sans batteries beaucoup plus grosses.

De toute évidence, la nouvelle puce devrait également être beaucoup plus puissante, mais ce n’est pas vraiment quelque chose qui impressionne le consommateur moyen de nos jours.

Caméras à zoom optique variable

Les caméras Zoom sont devenues un champ de bataille majeur pour les fabricants de téléphones. Et bien que nous ayons des caméras périscopes qui ont des capacités de zoom optique 5X et avec l’aide du logiciel même les images 10X semblent assez bonnes, le matériel lui-même n’est pas très flexible. Cela pourrait changer l’année prochaine avec le développement d’appareils photo à objectifs mobiles, ce qui permettra aux utilisateurs de choisir une distance focale qui convient à leurs besoins et de prendre la photo parfaite.

Oppo développe une technologie de zoom variable qui peut offrir des niveaux de zoom compris entre 3,3X et 5,4X, éliminant ainsi le besoin de deux caméras à zoom distinctes, ce que certains téléphones ont puisque le zoom 5X n’est utile qu’en de rares occasions.