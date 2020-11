Nous avons demandé, vous nous avez dit: voici la quantité de stockage utilisée en moyenne par les AA

Une fois que vous avez finalement décidé du modèle de nouveau téléphone que vous envisagez d’acheter, la prochaine question la plus importante est la quantité de stockage interne que vous souhaitez équiper. C’est un choix qui peut souvent être très personnel. Après tout, nous utilisons tous nos téléphones différemment et priorisons des choses différentes. Pour certains, les photos qu’ils prennent sont la chose la plus importante qu’ils ont sur leur appareil, tandis que d’autres ne peuvent pas imaginer quitter la maison sans leurs morceaux préférés en qualité sans perte.

Début novembre, nous vous avons demandé combien de stockage vous utilisiez sur votre téléphone. Voici ce que vous nous avez dit.

Quelle quantité de stockage utilisez-vous sur votre smartphone?

Les resultats

Sans surprise, le choix le plus populaire, de loin, était l’option de 64 Go à 128 Go. Parmi les près de 4 000 personnes qui ont voté dans le cadre du sondage, environ 1 650 d’entre vous ont dit que c’est la quantité de stockage dont vous disposez sur votre téléphone. Cela équivaut à 41,7% des votes biaisés dans cette direction. Les appareils les plus populaires comme le Samsung Galaxy S20 et OnePlus 8T sont livrés avec une norme de 128 Go, et s’ils ne le font pas, il n’est généralement pas coûteux d’ajouter du stockage supplémentaire – soit en passant à une variante avec plus d’espace, soit en achetant une carte microSD.

Avec environ 1 300 votes, le deuxième choix le plus populaire était l’option 64 Go ou moins. Près de 33% d’entre vous ont dit que c’est la quantité de stockage que vous utilisez sur votre téléphone. Encore une fois, le fait que le sondage se soit déroulé de cette façon n’est pas surprenant. Avant que 128 Go ne devienne la norme sur la plupart des téléphones de milieu à haut de gamme au cours de la dernière année, 64 Go était la quantité de stockage de base sur la plupart des appareils. Je le saurais, je berce toujours un Pixel 3 avec 64 Go de stockage. De plus, si vous êtes discipliné pour ne pas installer trop d’applications et faire bon usage d’applications telles que Google Photos et Spotify, vous pouvez faire fonctionner 64 Go facilement.

Pour compléter le sondage, avec presque exactement 1000 voix entre les deux, il y avait les options de 128 Go à 256 Go et plus de 256 Go. Près de 20% d’entre vous ont voté pour le premier, tandis que 5,5% d’entre vous ont voté pour le second. Il peut être assez coûteux d’acheter un téléphone avec plus de 256 Go de stockage. De plus, certaines entreprises, comme Google, n’offrent même pas une option de 256 Go avec leurs téléphones. À moins que vous ne disposiez d’une vaste bibliothèque de musique et de films, il faut également dire que la plupart des gens n’ont pas besoin de 256 Go ou plus de stockage sur leur téléphone.

Voici ce que tu avais à dire

Makapav: Je ne supprime pas mes messages WhatsApp et ne sauvegarde pas avec la vidéo – alors maintenant vous pouvez imaginer pourquoi c’est seul à 40 Go 😀

Joe Black: J’ai généralement des téléphones de 128 Go, mais quand j’ai un téléphone avec une carte SD, je remplis souvent son espace avec des fichiers mp3 / flac, donc je n’ai pas besoin de compter sur le wifi pour écouter de la musique partout.

Meh…: Je plane autour de 35 Go de 64 de mon Pixel 4. Cela me rend vraiment nerveux que mon téléphone n’ait pas l’espace que je souhaiterais, mais je me débrouille. Je souhaite juste qu’il ait une fente pour carte SD.

Tristan Lofgren: Mon téléphone ne dispose que de 64 Go et j’atteins constamment la limite. J’aurais aimé avoir plus d’espace, si je le faisais inconsciemment, j’en utiliserais plus.

Chris Laarman: Je me sens mal à l’aise avec moins de 128 Go sur un smartphone, mais je garde mes données dans le cloud. J’ai tendance à avoir de nombreuses applications installées, car je considère mes smartphones comme de petites tablettes.

Jdrch: Mon Note9 a 912 Go de stockage total. Il est probablement rempli à environ 75 à 80%.

C’est tout pour ce sondage. Comme toujours, merci d’avoir participé en votant et en commentant. Si vous avez des dernières pensées, partagez-les ci-dessous.