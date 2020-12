Nous avons demandé, vous nous avez dit: Voici à quelle fréquence la plupart d’entre vous déverrouillez votre téléphone

Si vous lisez Autorité Android, il y a de fortes chances que vous déverrouilliez souvent votre téléphone. Mais à quelle fréquence? Nous avons mené un sondage pour évaluer vos habitudes d’utilisation de votre téléphone, et il s’avère que beaucoup d’entre vous déverrouillent vos appareils plusieurs fois dans une journée donnée – parfois un montant surprenant.

Combien de fois par jour déverrouillez-vous votre téléphone?

Résultats

Environ 43,5% des lecteurs déverrouillent leur téléphone entre 51 et 100 fois par jour. C’est plus de quatre fois par heure, et cela suppose que quelqu’un est éveillé pendant 24 heures (ce qui est plutôt improbable). Et pour certains, les chiffres sont considérablement plus élevés. Environ 19,2% des personnes interrogées déverrouillent leur téléphone de 101 à 150 fois par jour, et 10,8% déverrouillent leur téléphone 150 fois ou plus chaque jour.

Certains d’entre vous ont une utilisation du téléphone plus modeste. Le sondage a indiqué qu’environ 26,5% des répondants déverrouillent leur téléphone 50 fois ou moins par jour. Ce n’est pas choquant lorsque vous êtes probablement à la maison pendant la pandémie COVID-19, mais vous pouvez également le déverrouiller rarement si vous portez une montre intelligente ou si vous pouvez jeter un coup d’œil à l’écran de certains téléphones. Vous n’avez pas besoin d’accéder à votre téléphone si vous savez déjà si une notification est importante ou non, après tout.

Même ainsi, vous avez toujours des raisons de vérifier votre téléphone. Vous recevrez toujours des messages de vos amis éloignés et vos applications de médias sociaux sont probablement plus occupées que jamais. Vos habitudes de cinéma, de musique et de jeu n’ont peut-être pas changé non plus. Les téléphones sont toujours un aliment de base de la vie quotidienne pour beaucoup, et vos statistiques d’utilisation le reflètent.