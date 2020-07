Nous avons demandé, vous nous avez dit: le débat sur le Galaxy Note 20 Exynos ne fait que commencer

Il y a des sujets féroces à débattre dans le monde des smartphones, mais le plus chaud à l’heure actuelle est peut-être de savoir si Samsung devrait abandonner complètement les puces Exynos de ses produits phares.

La société coréenne utilise actuellement le silicium phare Qualcomm Snapdragon dans ses appareils nord-américains. Pour ceux en Asie et en Europe, vous êtes coincé avec des puces Exynos. Ce dernier a la réputation d’être inférieur à ses alternatives fabriquées par Qualcomm, une vision qui n’a fait que s’aggraver au fil des ans.

En avril, des rumeurs suggéraient que le Galaxy Note 20 rayerait l’Exynos 990 au profit d’un Exynos 992 plus costaud et plus efficace. Ce serait un rare gain de performances pour le nouveau Note de Samsung, qui hérite généralement des puces équipant la gamme actuelle du Galaxy S .

Compte tenu de cela, nous voulions savoir à quel point la présence probable du chipset Exynos actuel affecterait votre décision d’achat potentielle du Galaxy Note 20. Voici ce que vous nous avez dit.

Achèteriez-vous un Galaxy Note 20 s’il avait un chipset Exynos 990?

Les questions complètes sont les suivantes:



Oui, un produit phare est un produit phare

Peut-être que cela dépend des benchmarks / revues

Non, je préfère les appareils alimentés par Snapdragon

Résultats

Eh bien, ce résultat est étonnamment proche. Nous avons reçu plus de 2 600 votes sur celui-ci, mais les trois réponses sont à moins de 300 voix l’une de l’autre.

Examinons d’abord les commentaires liés à Exynos. Un peu moins de 27% des répondants envisagent d’acheter un Galaxy Note 20 même s’il utilise le chipset de Samsung. Plus de 700 lecteurs estiment qu’un «produit phare est un produit phare» quel que soit le silicium utilisé.

Pour ces personnes au moins, la qualité du silicium est moins importante par rapport aux autres développements réalisés sur l’appareil. Les rumeurs ont fait état de nombreux ajouts de fonctionnalités, notamment Wireless Dex, la prise en charge de xCloud pour les joueurs Xbox et un S-Pen plus rapide. L’Exynos 990 devrait être très puissant pour ces fonctionnalités.

Cela dit, il est peu probable que nous voyions le retour de la prise casque ou d’un écran plat sur les rumeurs Note 20 et Note 20 Ultra. Même une puce plus rapide ne peut pas tout à fait compenser certaines omissions.

Le scepticisme l’emporte sur la loyauté?

Cependant, un nombre surprenant d’utilisateurs adoptent l’approche attentiste avant le lancement des téléphones. Un peu plus de 35% envisagent d’acheter un Galaxy Note 20 même s’il dispose d’une version Exynos, mais leur choix sera régi par des avis et des benchmarks.

Les benchmarks ne sont peut-être pas le juge ultime des performances d’un téléphone, mais cela suggère que les utilisateurs ne sont pas désactivés par la simple mention d’Exynos. Néanmoins, il est probable que la majorité de ces utilisateurs attendent pour voir si l’Exynos 992 fait une apparition. Nous avons découvert lors de précédents face à face avec le Galaxy S20, l’Exynos 990 n’est vraiment pas à la hauteur lorsqu’il est confronté au silicium rival de Qualcomm.

Enfin, plus d’un tiers des répondants ont déclaré que c’était le chipset Exynos qui les retenait, même s’il y avait une mise à niveau en milieu d’année. Un bon 38% des répondants ont répondu «Non, je préfère les appareils Samsung alimentés par Snapdragon», ce qui est une réponse juste si les performances sont primordiales.

Ce qui est clair, c’est qu’Exynos a autant un problème de perception que de performances. S’il est de plus en plus improbable que le Galaxy Note 20 voit un chipset Exynos révisé, il serait intéressant de voir si les opinions des utilisateurs changent si les futures puces Exynos défient les Snapdragons.

Voici ce que tu avais à dire

Peu importe 5000: Je ne voudrais pas du Note 20 Ultra avec le 990 Exynos mais la version plus petite peut-être bien.

VJ: Seulement si Exynos est 25% moins cher à tout moment que la variante Snapdragon.

Souris Ketu: Exynos n’importe quoi est un déclassement, pas une mise à niveau. Benchmark scores pour ne pas raconter toute l’histoire. L’objectif principal d’Exynos est de réduire les coûts des combinés sur certains marchés en utilisant un produit de qualité inférieure. C’est tout.

est un déclassement, pas une mise à niveau. Benchmark scores pour ne pas raconter toute l’histoire. L’objectif principal d’Exynos est de réduire les coûts des combinés sur certains marchés en utilisant un produit de qualité inférieure. C’est tout. DBS: Je ne donne pas un flamant rose volant sur les repères et les scores artificiels. La taille et l’absence de prise casque sont la raison pour laquelle je n’achèterai pas de Note 20. Ce n’est pas une différence de processeur stupide dont seul un groupe spécialisé de nerds de la technologie se soucie.

sachouba: Si j’obtiens 15% d’autonomie en moins, 30% de performances moins soutenues et des photos de moins bonne qualité sur la version Exynos par rapport à la version Snapdragon, alors je serais satisfait d’une version Exynos qui coûte 200 € moins cher que la version Snapdragon. Sinon, non merci.

Mick J: Cela ne me dérangerait pas si c’était à vendre moins cher que la version SD. Une pire performance devrait signifier un prix plus bas. Mais c’est Samsung, le nouvel Apple, ils préfèrent ramper sur du verre brisé plutôt que de baisser le prix.

Tvtbhd: Si je paie autant d’argent pour un téléphone phare, je devrais obtenir les meilleures performances possibles, aussi simple que cela.

Voilà pour ce sondage! Merci à ceux qui ont voté et commenté. Si vous avez d’autres idées, n’oubliez pas de les laisser dans les commentaires ci-dessous.